Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Kasım 2019, Cumartesi
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Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i

Geçtiğimiz hafta Malatya deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Fenerbahçe, bugün İzmir'de 3 puan için sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler son haftaların formda takımı Göztepe'ye konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal flaş bir karara imza atarken her iki takımın sahaya süreceği ilk 11 netleşti. İşte Göztepe - Fenerbahçe ilk 11'leri...
30 Kasım 2019 Cumartesi 07:32 Güncelleme: 30.11.2019 07:32
Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i

Sarı-lacivertliler, bugün oynanacak Göztepe maçı öncesi son idmanını yaptı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde tesislerinde çalışan sarı-lacivertliler, taktik ağırlıklı bir antrenman yaptı.

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Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i

Max Kruse ve Vedat Muriç de takımla birlikte idmana çıkarken, çalışma çift kale maçla tamamladı.

Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i

Bu arada Fenerbahçe, antrenmanın ardından uçakla İzmir'e geldi.

Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i

'HERKES ÜSTÜNE DÜŞENİ YAPMALI'
Geçtiğimiz hafta oynanan Malatyaspor maçında kadro tercihleri nedeniyle eleştirilen F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, öğrencilerine net konuştu.

Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i

İdmanın ardından futbolcuları etrafına toplayan Yanal, "Göztepe karşısında kazanmaktan başka bir düşüncemiz olmamalı. Oynadığımız 12 maçta kaybettiğimiz puanlarla kredimizi tüketmeye başladık.

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