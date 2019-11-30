Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i

Geçtiğimiz hafta Malatya deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Fenerbahçe, bugün İzmir'de 3 puan için sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler son haftaların formda takımı Göztepe'ye konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal flaş bir karara imza atarken her iki takımın sahaya süreceği ilk 11 netleşti. İşte Göztepe - Fenerbahçe ilk 11'leri...

30 Kasım 2019 Cumartesi 07:32 Güncelleme: 30.11.2019 07:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





