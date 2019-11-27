Fenerbahçe'den sürpriz transfer!

Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de deplasman kabusu sürerken, sarı-lacivertliler 13. haftada bu kez Göztepe deplasmanına konuk olacak. Şampioynluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de gözler bir yandan da ocak ayına çevrilmiş durumda. Ara transfer döneminde takıma sol bek ve golcü takviyesi yapılmasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe'de, sürpriz bir transfer gündeme geldi...
27 Kasım 2019 Çarşamba 12:06
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Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de, gözler transfere çevrildi.
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Sarı-lacivertlilerde, bu beraberliğin ardından takımdaki eksikler yeniden gün yüzüne çıktı.
FORVET EKSİĞİ DİKKAT ÇEKTİ!
Fenerbahçe'de, Yeni Malatyaspor karşısında Vedat Muriqi ve Mevlüt Erdinç'in yokluğunda forvet hattında Alper Potuk görev aldı.
Alper'in etkisiz futbolu, taraftarlarca eleştirilirken teknik direktör Ersun Yanal da bu kararından dolayı topa tutuldu.
Daha sonra Alper'i oyundan alan tecrübeli teknik adam, bu bölgede Ozan Tufan'a şans vererek bir kez daha taraftarları şaşırttı.