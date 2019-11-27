Fenerbahçe'den sürpriz transfer!

Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de deplasman kabusu sürerken, sarı-lacivertliler 13. haftada bu kez Göztepe deplasmanına konuk olacak. Şampioynluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de gözler bir yandan da ocak ayına çevrilmiş durumda. Ara transfer döneminde takıma sol bek ve golcü takviyesi yapılmasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe'de, sürpriz bir transfer gündeme geldi...