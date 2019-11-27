Fenerbahçe'den sürpriz transfer! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Kasım 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'den sürpriz transfer!

Fenerbahçe'den sürpriz transfer!

Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de deplasman kabusu sürerken, sarı-lacivertliler 13. haftada bu kez Göztepe deplasmanına konuk olacak. Şampioynluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de gözler bir yandan da ocak ayına çevrilmiş durumda. Ara transfer döneminde takıma sol bek ve golcü takviyesi yapılmasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe'de, sürpriz bir transfer gündeme geldi...

27 Kasım 2019 Çarşamba 12:06
Fenerbahçe'den sürpriz transfer!

Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de, gözler transfere çevrildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'den sürpriz transfer!

Sarı-lacivertlilerde, bu beraberliğin ardından takımdaki eksikler yeniden gün yüzüne çıktı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer!

FORVET EKSİĞİ DİKKAT ÇEKTİ!

Fenerbahçe'de, Yeni Malatyaspor karşısında Vedat Muriqi ve Mevlüt Erdinç'in yokluğunda forvet hattında Alper Potuk görev aldı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer!

Alper'in etkisiz futbolu, taraftarlarca eleştirilirken teknik direktör Ersun Yanal da bu kararından dolayı topa tutuldu.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer!

Daha sonra Alper'i oyundan alan tecrübeli teknik adam, bu bölgede Ozan Tufan'a şans vererek bir kez daha taraftarları şaşırttı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN