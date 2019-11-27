Comolli'nin 4 maddelik Yanal raporu herkesi şoke etti!

Süper Lig'in 12. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, rakibiyle 0-0 berabere kalarak zirve yarışında ağır yara almıştı. Bu beraberlik sonrası Teknik Direktör Ersun Yanal ile Başkan Ali Koç arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlamış Koç, Comolli'den Ersun Yanal için rapor hazırlamasını istemişti. Damien Comolli o raporu hazırladı ve sundu.