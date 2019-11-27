Comolli'nin 4 maddelik Yanal raporu herkesi şoke etti!

Süper Lig'in 12. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, rakibiyle 0-0 berabere kalarak zirve yarışında ağır yara almıştı. Bu beraberlik sonrası Teknik Direktör Ersun Yanal ile Başkan Ali Koç arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlamış Koç, Comolli'den Ersun Yanal için rapor hazırlamasını istemişti. Damien Comolli o raporu hazırladı ve sundu.
27 Kasım 2019 Çarşamba 10:36
Güncelleme: 27.11.2019 11:01
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Ersun Yanal'ın, oynattığı futbolu beğenmediği ve deplasman performansından da şikayetçi olduğu biliniyordu. Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Malatyaspor deplasmanında 2 puan kaybedilmesi üzerine Ali Koç ve Ersun Yanal arasında tansiyon iyiden iyiye yükseldi.
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Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu futboldan, aldığı istikrarsız sonuçlardan ve en önemlisi deplasman performansından rahatsız olan Başkan Ali Koç, durumu sportif direktör Comolli ile görüştü.
Kendisinden takımla ilgili rapor istedi. Fransız futbol adamı da hazırladığı raporu Başkan Koç'a iletti.
İŞTE COMOLLI'NİN ŞOK EDEN YANAL RAPORU...
1) TAKIM KAPASİTESİNİN ALTINDA Comolli'nin Koç'a verdiği raporda "Yanal bazı oyuncuları hiç düşünmüyor. Kadro tercihleri şaşırtıcı. Takım kapasitesinin altında oynuyor" yorumunu yaptı.