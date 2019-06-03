Fenerbahçe'den stoper harekatı! Görüşmeler başladı
Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de öncelik forvet ve stoper bölgelerine verildi. Roman Neustadter ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde sözleşmesi sona eren Martin Skrtel'in geleceği belirsizliğini koruyor. Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar'ın yanına kaliteli bir stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, bu sezon Çaykur Rizespor'un çıkışında büyük pay sahibi olan yıldız futbolcunun transferi için girişimlere başladı.
3 Haziran 2019 Pazartesi 07:58
Güncelleme: 03.06.2019 07:58
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe stoper mevkisi için sezonun ikinci yarısında Çaykur Rizespor'un çıkışında pay sahibi olan Chidozie Awaziem'e yöneldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yönetimin, 3 milyon euro bonservis bedeli bulunan Nijeryalı futbolcu için Porto ile görüşme halinde olduğu belirtiliyor.
FFP nedeniyle sıkıntı yaşayan sarı-lacivertli ekibin, 22 yaşındaki futbolcuyu kiralama seçeneğini değerlendirdiği ifade edildi.
Neustadter ile yollarını ayıran Kanarya'da Skrtel'in de sözleşmesi bitti.
Ersun Yanal, Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar'ın yanına kaliteli bir stoper daha istiyor.