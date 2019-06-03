Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte anlaşmanın detayları... - Fotomaç
03 Haziran 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte anlaşmanın detayları...

O Jogo gazetesi, Fenerbahçe'nin Fejsa'nın ardından Benfica ile de anlaşmak üzere olduğunu yazdı. Sarı-Lacivertliler'in 3.5 milyon Euro teklif ettiği, transferin 4-4.5 milyona biteceği belirtildi.

3 Haziran 2019 Pazartesi 07:58
Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte anlaşmanın detayları...

Yeni sezonun yapılanmasında orta alana çok büyük bir önem veren Fenerbahçe bombayı patlatıyor...

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Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte anlaşmanın detayları...

Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla alınmasını istediği Benfica'lı Ljubomir Fejsa'nın transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte anlaşmanın detayları...

Portekiz basını resmi imzaların çok kısa süre içinde atılacağını yazdı.

Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte anlaşmanın detayları...

Pazarlıklar son aşamada

Uzun süredir transfer için devrede olan Fenerbahçe, Ljubomir Fejsa ile prensip anlaşması sağlamıştı.

Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte anlaşmanın detayları...

O Jogo gazetesine göre Sarı-Lacivertliler, Benfica ile pazarlıklarda da son aşamaya geldi.

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