Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte anlaşmanın detayları... - Fotomaç
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Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte anlaşmanın detayları...
Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte anlaşmanın detayları...
O Jogo gazetesi, Fenerbahçe'nin Fejsa'nın ardından Benfica ile de anlaşmak üzere olduğunu yazdı. Sarı-Lacivertliler'in 3.5 milyon Euro teklif ettiği, transferin 4-4.5 milyona biteceği belirtildi.
3 Haziran 2019 Pazartesi 07:58
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Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla alınmasını istediği Benfica'lı Ljubomir Fejsa'nın transferinde mutlu sona çok yaklaştı.
Portekiz basını resmi imzaların çok kısa süre içinde atılacağını yazdı.
Pazarlıklar son aşamada
Uzun süredir transfer için devrede olan Fenerbahçe, Ljubomir Fejsa ile prensip anlaşması sağlamıştı.
O Jogo gazetesine göre Sarı-Lacivertliler, Benfica ile pazarlıklarda da son aşamaya geldi.