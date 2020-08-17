Fenerbahçe'den Sofiane Feghouli harekatı! Flaş teklif ortaya çıktı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Ağustos 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'den Sofiane Feghouli harekatı! Flaş teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe'den Sofiane Feghouli harekatı! Flaş teklif ortaya çıktı

Galatasaray'daki alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle avukatı aracılığıyla kulübü FIFA'ya şikayet eden Sofiane Feghouli ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımdan ayrılmanın eşiğine gelen Cezayirli yıldız için ezeli rakip Fenerbahçe'nin devreye girdiği ve flaş bir teklif yaptığı ortaya çıktı.
17 Ağustos 2020 Pazartesi 12:43 Güncelleme: 17.08.2020 12:43
Fenerbahçe'den Sofiane Feghouli harekatı! Flaş teklif ortaya çıktı

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'den gündem yaratacak bir hamle geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'den Sofiane Feghouli harekatı! Flaş teklif ortaya çıktı

Galatasaray'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Feghouli'nin geleceği merak konusu oldu.

Fenerbahçe'den Sofiane Feghouli harekatı! Flaş teklif ortaya çıktı

Sarı kırmızılı yönetim onun sözleşmesinde indirime gitmesini isterken Feghouli'den karşı hamle geldi.

Fenerbahçe'den Sofiane Feghouli harekatı! Flaş teklif ortaya çıktı

Cezayir basınından Elmoudjahid'in haberine göre 30 yaşındaki oyuncunun avukatı, hafta sonu itibariyle alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu.

Fenerbahçe'den Sofiane Feghouli harekatı! Flaş teklif ortaya çıktı

Nisan ayından sonraki iki aylık alacağını alamayan Feghouli'nin geçen hafta sonuna kadar süre verdiği fakat bu süre zarfında ödeme yapılmayınca FIFA'ya gittiği belirtildi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA