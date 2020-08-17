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Fenerbahçe'den Sofiane Feghouli harekatı! Flaş teklif ortaya çıktı
Galatasaray'daki alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle avukatı aracılığıyla kulübü FIFA'ya şikayet eden Sofiane Feghouli ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımdan ayrılmanın eşiğine gelen Cezayirli yıldız için ezeli rakip Fenerbahçe'nin devreye girdiği ve flaş bir teklif yaptığı ortaya çıktı.
17 Ağustos 2020 Pazartesi 12:43
Güncelleme: 17.08.2020 12:43
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Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'den gündem yaratacak bir hamle geldi.
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Galatasaray'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Feghouli'nin geleceği merak konusu oldu.
Sarı kırmızılı yönetim onun sözleşmesinde indirime gitmesini isterken Feghouli'den karşı hamle geldi.
Cezayir basınından Elmoudjahid'in haberine göre 30 yaşındaki oyuncunun avukatı, hafta sonu itibariyle alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu.
Nisan ayından sonraki iki aylık alacağını alamayan Feghouli'nin geçen hafta sonuna kadar süre verdiği fakat bu süre zarfında ödeme yapılmayınca FIFA'ya gittiği belirtildi.