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Fenerbahçe'den Sofiane Feghouli harekatı! Flaş teklif ortaya çıktı

Galatasaray'daki alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle avukatı aracılığıyla kulübü FIFA'ya şikayet eden Sofiane Feghouli ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımdan ayrılmanın eşiğine gelen Cezayirli yıldız için ezeli rakip Fenerbahçe'nin devreye girdiği ve flaş bir teklif yaptığı ortaya çıktı.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 12:43 Güncelleme: 17.08.2020 12:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





