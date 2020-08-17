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Volkan Demirel'den flaş açıklamalar! "Amacım Fenerbahçe'nin başına geçmek"
2002 yılından 2019 yılına kadar Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Volkan Demirel kariyerini noktalamasının ardından sarı-lacivertlilerde yardımcı antrenör olarak yoluna devam ediyor. Antrenörlük için kurslara devam eden Demirel, yaptığı açıklamada "Fenerbahçe teknik direktörü olmak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı. İşte Volkan Demirel'in o sözleri...
17 Ağustos 2020 Pazartesi 11:31
Güncelleme: 17.08.2020 11:31
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Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Demirel, hedefinin sarı-lacivertli takımda teknik direktör olarak görev almak olduğunu söyledi.
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), corona virüsü pandemisi nedeniyle ara verdiği antrenör eğitimlerine yeniden başladı. UEFA Antrenörlük Sözleşmesi'nde yer alan ve UEFA'dan özel izin alınarak açılabilen UEFA B-A Birleşik Kurs'ta yer alan Fenerbahçe yardımcı antrenörlerinden Volkan Demirel, açıklamalarda bulundu.
Antalya'da 4 Ağustos'ta başlayan eğitimin 1'inci döneminin ardından önlerinde iki dönem daha olduğunu söyleyen Volkan Demirel, "UEFA'dan özel izinle alınmış bir kurs. Yüksek seviyede uzun süre Süper Lig'de oynamış oyuncuların bulunduğu bir kurs."
"7 senelik bir zaman zarfında oynayan ve çok sayıda forma giymiş olan arkadaşlarımızın toplandığı bir kurs. Bu ilk etabımız, toplamda 15 gün sürüyor."
"Bir devre arası bir de sezon sonuna doğru olacak. Hocalarımızla beraber burada çok güzel bir ortamımız var gerçekten. 20 kişiyiz, 4 sürekli hocamız var, bir de gidip gelen hocalarımız var; aşağı yukarı 10 tane eğitmen grubu ile beraber çalışıyoruz."