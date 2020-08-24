Fenerbahçe'den sağ beke takviye! Bu hafta...

Gelecek sezon Süper Lig'de iddialı bir kadro ile mücadele etmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler, sağ beke bir takviye daha yapacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
24 Ağustos 2020 Pazartesi 08:52
Güncelleme: 24.08.2020 08:52
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Transfer döneminin flaş ekibi Fenerbahçe, Süper Lig'de forma giyen iki yıldızın transferi için de yoğun çaba sarf ediyor.
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Kanarya'nın geçtiğimiz sezon yaşadığı alternatif sıkıntısını yaşamamak için her bölgesini güçlendirmek istediği bilinirken sağ beke bir takviye daha gündeme geldi.
Yeni Asır'da yer alan habere göre sarı-lacivertliler Gökhan Gönül'ün dışında Antalya forması giyen Nazım Sangare için de harekete geçti.
Fenerbahçe yöneticilerinin, 26 yaşındaki Sangare için bu hafta Güney ekibi ile bir araya gelmeyi planladığı konuşulurken, 2022'ye kadar kontratı bulunan futbolcuya karşı takas formülü ön plana çıkıyor.
DİĞER HEDEF BAKASETAS
Ekibin bir diğer hedefi ise teknik direktör Erol Bulut'un Alanya'dan öğrencisi olan Bakasetas...
Alanya'nın bu futbolcu için 4 milyon Euro bonservis talep ettiği kaydedilirken Bakasetas'ın da Sangare'de olduğu gibi 2022 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.