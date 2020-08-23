İşte sözleşmenin detayları! Vedat Muriqi ve Lazio...
Yeni sezon için kolları sıvayan Fenerbahçe'de gündem Vedat Muriqi transferi... Sarı-lacivertlilerin Kosovalı oyuncusu ile ciddi şekilde ilgilenen Lazio, transferde sona gelirken İtalyan medyasında da konuyla alakalı iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. İşte detaylar...
23 Ağustos 2020 Pazar 17:51
Güncelleme: 23.08.2020 17:51
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İtalya Serie A takımlarından Lazio, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'yi kadrosuna katmaya çok yakın.
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Il Messaggero'nun haberine göre, Muriqi transferi birkaç gün içinde tamamlanacak.
Lazio Başkanı Claudio Lotito ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un video görüşmesi yaptığı ve transferin son detaylarını görüştüğü belirtildi.
"BİRKAÇ GÜN İÇİNDE SÖZLEŞME İMZALANIYOR" Haberin detaylarında "Lazio, Vedat Muriqi için Fenerbahçe'ye 14.5 milyon Euro net bonservis ödemesi yapacak.
Ayrıca, 3 milyon Euro da bonuslar olacak. Bonuslar içinde goller, forma giydiği maçlar ve başarılar yer alacak.