İşte sözleşmenin detayları! Vedat Muriqi ve Lazio...

Yeni sezon için kolları sıvayan Fenerbahçe'de gündem Vedat Muriqi transferi... Sarı-lacivertlilerin Kosovalı oyuncusu ile ciddi şekilde ilgilenen Lazio, transferde sona gelirken İtalyan medyasında da konuyla alakalı iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. İşte detaylar...