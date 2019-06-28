Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Önümüzdeki sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler transferde ince eleyip sık dokuyor. Transferde ilk bombasını patlatan ve Max Kruse'yi açıklayan Fenerbahçe'de Simon Kjaer ve Eljif Elmas ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Danimarkalı yıldız ile ilgili Fenerbahçe ikinci başkanı Semih Özsoy önemli açıklamalarda bulundu. İşte Özsoy'un açıklamalarından satır başları...
28 Haziran 2019 Cuma 20:35
Güncelleme: 28.06.2019 20:38
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Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
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Transferde gaza basan sarı-laciverliler Max Kruse'yi kadrosuna kattı.
Gelecek sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için seferber olan sarı-lacivertli kurmaylar birçok oyuncu ile temas halinde.
Sarı-lacivertliler, Slovak stoper Martin Skrtel ile yapılan görüşmelerde ortak noktada buluşamamıştı.
Skrtel'in Rangers ile görüşmelere başlamasının ardından Fenerbahçe'de gözler stoper transferine çevrilmişti.