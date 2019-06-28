Fenerbahçe'den resmi Kjaer ve Eljif açıklaması! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Haziran 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'den resmi Kjaer ve Eljif açıklaması!

Fenerbahçe'den resmi Kjaer ve Eljif açıklaması!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Önümüzdeki sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler transferde ince eleyip sık dokuyor. Transferde ilk bombasını patlatan ve Max Kruse'yi açıklayan Fenerbahçe'de Simon Kjaer ve Eljif Elmas ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Danimarkalı yıldız ile ilgili Fenerbahçe ikinci başkanı Semih Özsoy önemli açıklamalarda bulundu. İşte Özsoy'un açıklamalarından satır başları...
28 Haziran 2019 Cuma 20:35 Güncelleme: 28.06.2019 20:38
Fenerbahçe'den resmi Kjaer ve Eljif açıklaması!

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'den resmi Kjaer ve Eljif açıklaması!

Transferde gaza basan sarı-laciverliler Max Kruse'yi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'den resmi Kjaer ve Eljif açıklaması!

Gelecek sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için seferber olan sarı-lacivertli kurmaylar birçok oyuncu ile temas halinde.

Fenerbahçe'den resmi Kjaer ve Eljif açıklaması!

Sarı-lacivertliler, Slovak stoper Martin Skrtel ile yapılan görüşmelerde ortak noktada buluşamamıştı.

Fenerbahçe'den resmi Kjaer ve Eljif açıklaması!

Skrtel'in Rangers ile görüşmelere başlamasının ardından Fenerbahçe'de gözler stoper transferine çevrilmişti.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN