Fenerbahçe'den resmi Kjaer ve Eljif açıklaması!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Önümüzdeki sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler transferde ince eleyip sık dokuyor. Transferde ilk bombasını patlatan ve Max Kruse'yi açıklayan Fenerbahçe'de Simon Kjaer ve Eljif Elmas ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Danimarkalı yıldız ile ilgili Fenerbahçe ikinci başkanı Semih Özsoy önemli açıklamalarda bulundu. İşte Özsoy'un açıklamalarından satır başları...

28 Haziran 2019 Cuma 20:35 Güncelleme: 28.06.2019 20:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





