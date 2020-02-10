Fenerbahçe'den olay yaratacak iddia! 'Penaltıyı ona bilerek söylemedi'

Maçın ardından Fenerbahçeli Ozan Tufan "Mustafa Pektemek hakeme elime çarptı diyor. Hakem VAR'a bakmıyorsa bunun sorumlusu biz değiliz. Bunun sorumlusu yukarıdakiler, TFF'dir. Onlar bakacak, onlar inceleyecek." şeklinde görüş bildirmişti.