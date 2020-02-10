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Fenerbahçe'den olay yaratacak iddia! 'Penaltıyı ona bilerek söylemedi'
Süper Lig'in 21. haftasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, hafızalardan kolay kolay silinmeyecek bir mücadeleye sahne oldu. Fenerbahçe, 20. haftada oynanan ve 2-1'lik mağlubiyetle dönülen Trabzonspor maçının yaralarını sarmak ve şampiyonluk yolunda sekteye uğramamak istiyordu. Tartışmalı geçen Alanyaspor mücadelesi, 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken, maç sonrası ibre hakem Serkan Tokat'a çevrildi. Alanyasporlu Mustafa Pektemek'in eline çarpan topa düdük çalmayan hakem komitesi yönetim bazında 1 numaralı suçlu ilan edilirken, perde arkasında yaşananlar gün yüzüne çıktı...
10 Şubat 2020 Pazartesi 09:37
Güncelleme: 10.02.2020 09:48
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Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Alanyaspor ile 1-1 berabere kalırken maçın içerisinde birçok pozisyon tartışma konusu olmuştu...
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Alanyaspor hücumunda Jailson'un eline doğru yönelen topu VAR hakemi Serkan Tokat, penaltı olarak değerlendirmiş; kullanılan penaltıyı Altay Bayındır kurtarmasına karşın, kurallara göre tek ayağı çizgide olmadığından atış tekrar edilmişti.
Bu pozisyon tartışmaların fitilini ateşlerken Fenerbahçe, Wellington'un ceza sahası içerisinde topu kontrolünde penaltı itirazı yapıp sonuç alamadı.
PEKTEMEK'İN POZİSYONU... Hürriyet'in haberine göre son dakikada Mustafa Pektemek'in pozisyonu ise Kadıköy'ü adeta yangın yerine çevirdi. Sarı lacivertlilerin penaltı beklentisi sonuç bulmayınca maç sonu sert açıklamalar geldi.
Maçın ardından Fenerbahçeli Ozan Tufan "Mustafa Pektemek hakeme elime çarptı diyor. Hakem VAR'a bakmıyorsa bunun sorumlusu biz değiliz. Bunun sorumlusu yukarıdakiler, TFF'dir. Onlar bakacak, onlar inceleyecek." şeklinde görüş bildirmişti.