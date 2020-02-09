IFAB o pozisyon için ne diyor? Fenerbahçe - Alanyaspor maçı... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Şubat 2020, Pazar
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Haberler Galeri IFAB o pozisyon için ne diyor? Fenerbahçe - Alanyaspor maçı...

IFAB o pozisyon için ne diyor? Fenerbahçe - Alanyaspor maçı...

Süper Lig'in 21. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynandı... Fenerbahçe, evinde Alanyaspor'u ağırlarken, 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertliler, bu sonuçla şampiyonluk serüveninde sekteye uğradı. Oldukça gergin bir ortamda oynanan mücadelenin 21. dakikasında Akdeniz ekibinin kazandığı penaltı sonrası yaşananlar, geceye damga vurdu. Sarı lacivertlilerin yoğun itirazları işe yaramazken, gözler IFAB'ın kurallarına çevrildi.
9 Şubat 2020 Pazar 12:10 Güncelleme: 09.02.2020 12:19
IFAB o pozisyon için ne diyor? Fenerbahçe - Alanyaspor maçı...

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Alanyaspor'u ağırladı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken, sarı lacivertlilerde penaltı isyanı vardı. Akdeniz temsilcisinin penaltı atışının tekrarlanması, Kadıköy'de tepki topladı.

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IFAB o pozisyon için ne diyor? Fenerbahçe - Alanyaspor maçı...

Dakikalar 21'i gösterdiğinde Alanyaspor'un kullandığı tacın artından top ceza sahasına geldi. Sarı lacivertli savunmacı Jailson, Papiss Cisse'ye yakın markaj yaparken topa müdahalede bulundu.

IFAB o pozisyon için ne diyor? Fenerbahçe - Alanyaspor maçı...

Bu pozisyonun ardından Alanyasporlu futbolcular, hakem Ümit Öztürk'e penaltı itirazında bulundu ama orta hakem korneri gösterdi.

IFAB o pozisyon için ne diyor? Fenerbahçe - Alanyaspor maçı...

Daha sonra VAR hakemi Serkan Tokat'ın uyarısının ardından pozisyonu izleyen Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi.

IFAB o pozisyon için ne diyor? Fenerbahçe - Alanyaspor maçı...

Topun başına gelen Papiss Cisse, yaptığı vuruş sonrasında Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ı geçemedi.

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