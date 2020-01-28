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Fenerbahçe'den Muriç için olay yaratacak transfer kararı! Elinin tersiyle...
Son olarak Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-0'lık skorla geçen Fenerbahçe'de rota transfere çevrildi. Sarı lacivertli yöneticiler, eksik ve yetersiz bulunan bölgelere takviye yapmak isterken, diğer yandan gönderilecek isimleri belirledi. Bu bağlamda Rodriguez transferini bitirmek için Milano temsilcisi ile irtibatta bulunan sarı lacivertliler, Alper Potuk'a da kulüp arıyor... Yaşanan bu gelişmeler bir kenara, Vedat Muriç için de gündeme bomba gibi düşecek bir transfer iddiası ortaya atıldı! Kosovalı golcü için Fenerbahçe'nin kapısı çalınırken, dudak uçuklatan teklife dair yetkililer son kararını verdi! İşte detaylar...
28 Ocak 2020 Salı 10:42
Güncelleme: 28.01.2020 11:19
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Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarına son sürat devam ediyor. Sarı lacivertliler, son olarak alınan Medipol Başakşehir galibiyeti ile beraber şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu bir kez daha ispatladı.
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Alman yıldızı Max Kruse ve Kosovalı golcüsü Vedat Muriç ile galibiyete uzanan Fenerbahçe'de kurmaylar rotasını transfere çevirdi. Bu bağlamda takıma dahil edilecek ve gönderilecek isimleri netleştiren yetkililer, transfer sürecinin sona ermesine kısa süre kala operasyonu sonlandırmak istiyor.
Bilindiği üzere İtalya Serie A devi Milan'ın sol beki Ricardo Rodriguez ile el sıkışan Fenerbahçe, oyuncuyu resmi olarak kadrosuna dahil edebilmek için TFF'den gelecek limit arttırımı haberini bekliyor. Federasyon'un 16 milyon TL'lik limit arttırımını tahmin edilenden çok uzak gören sarı lacivertli yetkililer, TFF'nin onay vermesi halinde oyuncuyu İstanbul'a getirecek ve sözleşme imzalayacak.
Simon Falette transferinin ardından Rodriguez'i de kadrosuna katarak savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de Alper Potuk için de ayrılık çanları çalıyor...
ALPER'İ RİZESPOR İSTİYOR
Süper Lig ekiplerinden Rizespor'un, Alper Potuk'a talip olduğu belirtilirken, oyuncunun şu anda kararsız olduğu ve Karadeniz ekibinden süre istediği, ayrılığa yanaşmadığı aktarıldı.