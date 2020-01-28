Fenerbahçe'den Muriç için olay yaratacak transfer kararı! Elinin tersiyle...

Son olarak Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-0'lık skorla geçen Fenerbahçe'de rota transfere çevrildi. Sarı lacivertli yöneticiler, eksik ve yetersiz bulunan bölgelere takviye yapmak isterken, diğer yandan gönderilecek isimleri belirledi. Bu bağlamda Rodriguez transferini bitirmek için Milano temsilcisi ile irtibatta bulunan sarı lacivertliler, Alper Potuk'a da kulüp arıyor... Yaşanan bu gelişmeler bir kenara, Vedat Muriç için de gündeme bomba gibi düşecek bir transfer iddiası ortaya atıldı! Kosovalı golcü için Fenerbahçe'nin kapısı çalınırken, dudak uçuklatan teklife dair yetkililer son kararını verdi! İşte detaylar...

28 Ocak 2020 Salı 10:42 Güncelleme: 28.01.2020 11:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





