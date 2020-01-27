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Max Kruse'yi yeniden ayağa kaldıran Ersun Yanal detayı ortaya çıktı!
Almanya Bundesliga temsilcisi Werder Bremen'den ayrılmasının ardından bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşen yıldız futbolcu Max Kruse, sarı lacivertlilerde uzun süre sonra aradığı ritmi buldu... Sezon içerisinde yaşadığı sakatlığı ve alışma sürecini atlatmasının ardından adeta yeniden doğan yıldız futbolcunun geri dönüşünün perde arkası ortaya çıktı! İşte Max Kruse'nin yükselen performansının altına yatan o gerçekler...
27 Ocak 2020 Pazartesi 11:14
Güncelleme: 27.01.2020 11:48
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Fenerbahçe, sezon başında Sportif Direktör Damien Comolli ve Teknik Direktör Ersun Yanal'ın direktifiyle, Werder Bremen ile yollarını ayıran Max Kruse'yi kadrosuna dahil etmişti.
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Daha önce Alman Milli Takımı'nda forma giyen yıldız futbolcu, kariyeri boyunca ülkesinden hiç çıkmamış ve Werder Bremen, St. Pauli, SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach formalarını terletmişti.
ADI LIVERPOOL İLE DE ANILMIŞTI
Yaz transfer sezonunda adı Premier Lig devi Liverpool ile de anılan Kruse, "Fenerbahçe'yi seçmemin tek sebebi forma şansı fazla olacağından değil. Burada başarılı olacağımı hissediyorum" demişti.
Geçtiğimiz sezon Werder Bremen formasıyla çıktığı 36 müsabakada 12 gol 14 asist kaydeden Kruse'den sarı lacivertlilerin beklentisi çok büyüktü ancak, yıldız isim sezona istediği gibi başlayamamış ve eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
Hürriyet'in haberine göre, ligin 2. yarısına Gaziantep ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle giren Fenerbahçe'nin bu formunda en büyük paya sahip olan isimlerden biri de hiç şüphe yok ki Max Kruse.