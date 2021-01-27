Galeri Fenerbahçe Fenerbahçe'den Mesut Özil'in ardından bir bomba daha!

Fenerbahçe'den Mesut Özil'in ardından bir bomba daha!

Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor'u 3-0'lık skorla deviren Fenerbahçe ligin ilk yarısını 2. sırada tamamlamıştı. Kadrosunu Attila Szalai, Osayi ve Mesut Özil'i katan sarı-lacivertliler transferde dur durak bilmiyor. Forvet takviyesi için kolları sıvayan Kanarya'da yıldız bir isim gündeme geldi. İşte detaylar ve son gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberi...

Fenerbahçe'den Mesut Özil'in ardından bir bomba daha!

Fenerbahçe'den Mesut Özil'in ardından bir bomba daha!

Fenerbahçe ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına var gücüyle devam ediyor.

Fenerbahçe'den Mesut Özil'in ardından bir bomba daha!

Sarı lacivertliler son olarak Süper Lig'in 21. haftasında evinde Kayserispor'u konuk etmiş ve müsabakadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

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Fenerbahçe'den Mesut Özil'in ardından bir bomba daha!

Kanarya, aldığı bu rahat galibiyet sonrası artık gözünü Galatasaray derbisine dikerken, bir yandan da takıma yapılacak takviyeler için yoğun mesai harcıyor.

Fenerbahçe'den Mesut Özil'in ardından bir bomba daha!

Ara transfer döneminde kadrosuna Mesut Özil, Attila Szalai ve Osayi gibi isimleri dahil eden Fenerbahçe, transferlerine bir yenisini daha eklemek için ataklarını sıklaştırmaya başladı.

Fenerbahçe'den Mesut Özil'in ardından bir bomba daha!

MESUT İMZAYI ATTI

Fenerbahçe, İngiltere'nin Arsenal takımından renklerine bağladığı dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil için Faruk Ilgaz Tesisleri'nde imza töreni düzenledi.

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