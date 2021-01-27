Fenerbahçe'den Mesut Özil'in ardından bir bomba daha!
Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor'u 3-0'lık skorla deviren Fenerbahçe ligin ilk yarısını 2. sırada tamamlamıştı. Kadrosunu Attila Szalai, Osayi ve Mesut Özil'i katan sarı-lacivertliler transferde dur durak bilmiyor. Forvet takviyesi için kolları sıvayan Kanarya'da yıldız bir isim gündeme geldi. İşte detaylar ve son gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberi...
27 Ocak 2021 Çarşamba 20:53, Güncelleme 27.01.2021 20:56
Fenerbahçe'den Mesut Özil'in ardından bir bomba daha!