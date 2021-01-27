Galeri Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Emre Belözoğlu'dan İrfan Can için resmi görüşme! İşte masadaki teklif...

Son dakika transfer haberi: Emre Belözoğlu'dan İrfan Can için resmi görüşme! İşte masadaki teklif...

Son dakika transfer haberi... Transfer döneminin paylaşılamayan ismi İrfan Can Kahveci için hem Galatasaray hem de Fenerbahçe Medipol Başakşehir ile temaslarını sıklaştırdı. Çaykur Rizespor mücadelesinde sakatlanarak 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenilen başarılı futbolcu için Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Göksel Gümüşdağ ile masaya oturmaya hazırlanırken Başakşehir cephesine sunacağı teklifin detayları da ortaya çıktı.

Son dakika transfer haberi: Emre Belözoğlu'dan İrfan Can için resmi görüşme! İşte masadaki teklif...

Son dakika transfer haberi: Emre Belözoğlu'dan İrfan Can için resmi görüşme! İşte masadaki teklif...

5 Ocak tarihinde başlayan transfer döneminden Mesut Özil transferini tüm dünyaya duyurarak ses getiren Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yi transferde büyük yol katetmiş olan Galatasaray'ın elinden alarak bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

Son dakika transfer haberi: Emre Belözoğlu'dan İrfan Can için resmi görüşme! İşte masadaki teklif...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği maçının ardından düzenlediği basın toplantısında takıma katılmasını istediği oyuncuları açıklarken listenin başına İrfan Can'ı koymuş "Onyekuru, Visca ve Mostafa'yı istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Son dakika transfer haberi: Emre Belözoğlu'dan İrfan Can için resmi görüşme! İşte masadaki teklif...

Onyekuru transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray'da liste başı isim İrfan Can için Fenerbahçe de devreye girmişti.

Son dakika transfer haberi: Emre Belözoğlu'dan İrfan Can için resmi görüşme! İşte masadaki teklif...

Sarı-kırmızılılar ile Başakşehir arasında geçen görüşmelerde, Galatasaray 4.5 milyon Euro önermiş sonrasında teklifini 6 milyon Euro artı bir futbolcu olarak yeniledi.

Son dakika transfer haberi: Emre Belözoğlu'dan İrfan Can için resmi görüşme! İşte masadaki teklif...

Medipol Başakşehir cephesi bu teklife sıcak bakmazken turuncu-lacivertliler 10 milyon Euro ve Emre Kılınç talebinde bulunmuştu.

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