Galeri Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Emre Belözoğlu'dan İrfan Can için resmi görüşme! İşte masadaki teklif...

Son dakika transfer haberi: Emre Belözoğlu'dan İrfan Can için resmi görüşme! İşte masadaki teklif...

Son dakika transfer haberi... Transfer döneminin paylaşılamayan ismi İrfan Can Kahveci için hem Galatasaray hem de Fenerbahçe Medipol Başakşehir ile temaslarını sıklaştırdı. Çaykur Rizespor mücadelesinde sakatlanarak 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenilen başarılı futbolcu için Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Göksel Gümüşdağ ile masaya oturmaya hazırlanırken Başakşehir cephesine sunacağı teklifin detayları da ortaya çıktı.