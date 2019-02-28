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Fenerbahçe'den Giroud bombası
Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Olivier Giroud'nun menajeriyle ilk teması kurdu. Sportif Direktör Damien Comolli, İngiliz temsilcisinin yöneticileriyle de masaya oturacak...
28 Şubat 2019 Perşembe 08:19 Güncelleme: 28.02.2019 09:20
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Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Sarı-Lacivertliler, kaliteli bir golcüyü renklerine katmak için şimdiden çalışmalara başladı. Hedefteki isim Olivier Giroud.
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