Fenerbahçe'den Giroud bombası - Fotomaç
28 Şubat 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'den Giroud bombası

Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Olivier Giroud'nun menajeriyle ilk teması kurdu. Sportif Direktör Damien Comolli, İngiliz temsilcisinin yöneticileriyle de masaya oturacak...

28 Şubat 2019 Perşembe 08:19 Güncelleme: 28.02.2019 09:20
Fenerbahçe'den Giroud bombası

Bu sezon taraftarlarını bir hayli üzen ve transfer ettiği forvetlerden verim alamayan Fenerbahçe, yeni sezon çalışmalarına start verdi.

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Fenerbahçe'den Giroud bombası

Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Sarı-Lacivertliler, kaliteli bir golcüyü renklerine katmak için şimdiden çalışmalara başladı. Hedefteki isim Olivier Giroud.

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Fenerbahçe'den Giroud bombası

Bonservisi elinde olacak

Fransız yıldızın Chelsea ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Fenerbahçe'den Giroud bombası

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, sezon sonu bonservisi elinde olacak yıldız golcüyle ilk teması kurdu. Görüşmeyi Sportif Direktör Comolli gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'den Giroud bombası

Görüşmeler devam edecek

Comollı'nin Fransız golcünün menajeriyle ön görüşme yaptığı Chelsea'li yöneticilerle ise önümüzdeki günlerde temas kuracağı öğrenildi... Giroud'yu Ersun Yanal da takımda görmek istiyor.


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