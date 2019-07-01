Fenerbahçe'den flaş Muriç hamlesi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'den flaş Muriç hamlesi!

Transfer sezonunun gözde ismi Vedat Muriç'te son dakika gelişmesi yaşanıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak için kıyasıya mücadele ettiği Çaykur Rizespor'un Kosovalı golcüsü Vedat Muriç için Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. İşte paylaşılamayan golcü Muriç'te yaşanan gelişmeler...
1 Temmuz 2019 Pazartesi 18:24 Güncelleme: 01.07.2019 18:25
Fenerbahçe'den flaş Muriç hamlesi!

Süper Lig'de transfer sezonunun açılmasıyla kulüpler kadrolarını güçlendirmek için girişimlerini sürdürüyor.

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Fenerbahçe'den flaş Muriç hamlesi!

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan gelen transfer bombalarını Trabzonspor'da bir yenisini ekleyerek transfer gündemini ısıtmıştı.

Fenerbahçe'den flaş Muriç hamlesi!

Fenerbahçe Alman golcü Max Kruse'yi açıklarken, Galatasaray Adem Büyük, Ozornwafor ve Ryan Babel'i açıkladı.

Fenerbahçe'den flaş Muriç hamlesi!

Trabzonspor'da bunlara bir yenisini ekleyerek Obi Mikel ile anlaştığını resmen duyurmuştu.

Fenerbahçe'den flaş Muriç hamlesi!

Transfer sezonunda bombalar gelmeye devam ederken Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak için kıyasıya mücadele verdiği Rizepor'un Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'te de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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