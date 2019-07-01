Fenerbahçe'den flaş Muriç hamlesi!

Transfer sezonunun gözde ismi Vedat Muriç'te son dakika gelişmesi yaşanıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak için kıyasıya mücadele ettiği Çaykur Rizespor'un Kosovalı golcüsü Vedat Muriç için Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. İşte paylaşılamayan golcü Muriç'te yaşanan gelişmeler...

1 Temmuz 2019 Pazartesi 18:24 Güncelleme: 01.07.2019 18:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





