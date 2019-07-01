Fenerbahçe'de Vedat Muriç zirvesi
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Kosovalı forvet Vedat Muriç'in transferini bitirmek için girişimlerini hızlandırdı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin, Çaykur Rizespor yönetimiyle Etiler'de bir otelde pazarlık masasında olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Göktuğhan Argın aktardı.
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