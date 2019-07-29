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Fenerbahçe'den bir KAP daha! Son dakika transfer bombası...
Geride bırakılan sezonu unutmak isteyen ve gömlek değiştiren Fenerbahçe, sil baştan yenilenmeye devam ediyor... Sarı lacivertliler yeni sezon için iddialı bir kadro da kurmak isterken hedefini şartsız koşulsuz şampiyonluk olarak belirledi. Bu kapsamda elini taşını altına sokmaktan çekinmeyen Fenerbahçeli kurmayların son dakika bombası ve transfer ayrıntıları haberimizde...
29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:41
Güncelleme: 29.07.2019 13:01
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2019/20 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, takıma katılan yeni oyuncularını adaptasyonunu neredeyse tamamladı...
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Birliktelik olgusu içerisinde davranan çalıştırıcılar, özellikle de takım olgusunu ön planda tutuyor.
Çalışmalar son hızıyla ve yoğun bir tempo ile sürerken son adres AUDI Cup Turnuvası kapsamında Almanya olmuştu.
Ali Koç ve kurmayları takımlarının yanında Almanya'ya beraber giderken başkan Koç daha sonra yeni bir rotaya yöneldi.
Bu rota transfer rotası! Şimdiye kadar Kruse, Rodrigues, Emre Belözoğlu ve Muriç gibi isimleri bitiren Kanarya'da sıradaki hedef 6-8 numara oynayabilen tecrübeli bir isimdi.