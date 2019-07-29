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Yıldızlar paylaşıldı! Biri Fenerbahçe'ye biri Galatasaray'a
Transfer çalışmalarını sürdüren iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray, yeni sezon öncesi transferde de zaman zaman karşı karşıya gelmişti. Galatasaray'da Fatih Terim, Fenerbahçe'nin ilgilendiği yıldızı veto edince taraflar adeta anlaşma konumuna geldi...
29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:04
Güncelleme: 29.07.2019 09:35
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Ve Galatasaray Emre Mor transferinde de mutlu sona ulaştı.
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Sarı kırmızılılar, İspanya'nın Celta Vigo Kulübü'nde forma giyen kanat oyuncusunu 1-2 gün içinde kiralık olarak resmen renklerine bağlayacak.
Bu transferin olumlu sonuçlanmasında Emre Mor'un tutumu büyük rol oynadı...
Galatasaray, Emre için önce, "Kiralama bedeli ödemeyelim, bir sonraki transferinden yüzde 50 pay verelim" teklifini sundu. İspanyollar ilk etapta kabul etti ancak daha sonra Rennes Kulübü devreye girince fikir değiştirip, 3 milyon Euro bonservis parası istedi.
RENNES TALİP OLUNCA KARAR DEĞİŞTİRDİLER
Bonservis bedeli talebinde uzun süre ısrar eden Celta Vigo yönetiminin inadını kıran isim Emre Mor oldu.