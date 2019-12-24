Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! İlk görüşme yapıldı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Aralık 2019, Salı
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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! İlk görüşme yapıldı

Süper Lig'de 16. hafta geride kalırken son hafta sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek lidere bir adım daha yaklaşan Fenerbahçe'de ikinci yarı hazırlıkları şimdiden hız kazandı. İlk devrenin sonlarında yakalanan yükselen ivmeyi ikinci yarıda da sürdürmek isteyen sarı-lacivertlilerde Sportif Direktör Damien Comolli Muriç'in yanına düşünülen, Beşiktaş'ın da gündeminde olan bir isim ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki son isim ve yaşanan gelişmeler...

24 Aralık 2019 Salı 14:32 Güncelleme: 24.12.2019 14:32
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! İlk görüşme yapıldı

Süper Lig'de 16. hafta geride bırakılırken kulüpler transfer çalışmalarına hız verdi.

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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! İlk görüşme yapıldı

İlk yarının bitimine 1 hafta kala beklentilerin altında kalan bazı ekipler ikinci yarıda daha güçlü bir kadro kurmak için temaslarını sıklaştırdı.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! İlk görüşme yapıldı

Bu kulüplerden biri de son hafta mücadelesinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-1 ile geçerek lider Sivasspor'a bir adım daha yaklaşan Fenerbahçe.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! İlk görüşme yapıldı

Camiada derbi galibiyeti yankıları devam ederken, bir yandan da taraftarına dev bir transfer müjdesini vermenin hazırlıklarını yapılıyor.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! İlk görüşme yapıldı

İlk yarının son haftalarında yakalanan olumlu havayı ikinci yarıda da sürdürmek isteyen sarı-lacivertlillerde Sportif Direktör Damien Comolli transfer çalışmalarına hız verdi.

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