Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! İlk görüşme yapıldı

Süper Lig'de 16. hafta geride kalırken son hafta sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek lidere bir adım daha yaklaşan Fenerbahçe'de ikinci yarı hazırlıkları şimdiden hız kazandı. İlk devrenin sonlarında yakalanan yükselen ivmeyi ikinci yarıda da sürdürmek isteyen sarı-lacivertlilerde Sportif Direktör Damien Comolli Muriç'in yanına düşünülen, Beşiktaş'ın da gündeminde olan bir isim ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki son isim ve yaşanan gelişmeler...