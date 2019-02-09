Fenerbahçe'den Alper Ulusoy tepkisi: Bedelini öderler

Deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de hakem Alper Ulusoy'a büyük bir tepki vardı. Maç sonu Fenerbahçe 2. Başkanı Semih Özsoy hakem Alper Ulusoy'u sert ifadelerle eleştirdi.
9 Şubat 2019 Cumartesi, 09:14:05
Güncelleme: 09:15:58
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Kayseri'de 2. yarının tamamını 1 kişi eksik oynayan Fenerbahçe son dakikalarda yediği golle oyundan 1-0 mağlup ayrılırken maçın hakemi Alper Ulusoy'a büyük tepki vardı. Fenerbahçe 2. Başkanı Semih Özsoy maç sonunda Ulusoy'a tepki gösterdi.
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FUTBOLUN KÖTÜLEŞMESİNİ İSTEDİ Özsoy şu ifadeleri kullandı: Kayserispor yönetimine ve valisine çok teşekkür ediyoruz. İyi ağırlandık. Anlaşılmaz, karmakarışık, kötü bir futbol ancak bununla birlikte futbolun kötüleşmesi için elinden gelen her şeyi yapan insanlar vardı.
SOLDADO'YA CEZA VERİRİZ AMA...
İnsanın çok ağır şeyler söyleyesi geliyor. Maalesef söyleyemiyoruz.
Ekici'ye yapılan faule kart gösterilmemesi, Soldado'ya verilen sarı kartın ani olarak kırmızıya dönmesi. Gerekli cezaları da biz veririz. Fakat oralara nasıl geldiğine bakmak lazım...
HER ŞEYİ GÖREBİLEN BİR HAKEM!
Biz 'Düdük astırırız' demiyoruz ama ilginç kararlar var. Bunu yapanlar da bedelini öderler.