Fenerbahçe'den Alper Ulusoy tepkisi: Bedelini öderler

FUTBOLUN KÖTÜLEŞMESİNİ İSTEDİ

Özsoy şu ifadeleri kullandı: Kayserispor yönetimine ve valisine çok teşekkür ediyoruz. İyi ağırlandık. Anlaşılmaz, karmakarışık, kötü bir futbol ancak bununla birlikte futbolun kötüleşmesi için elinden gelen her şeyi yapan insanlar vardı.