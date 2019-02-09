Spor yazarları Kayserispor - Fenerbahçe maçını yazdı

Bakın ne kadar net şeyler söylüyorum. Çünkü takımını seven bir adam bu dangalaklığı yapmaz.

Şimdi gelelim Kayseri'nin attığı skoru tayin eden gole.

Serdar Aziz bir büyük takımdan bir başka büyük takıma geldi.

Beyanatlar verildi her şey güzel.

Eeee... Yandan orta geliyor. Ceza alanı içi. Senin rakibinle kalenin arasında olman lazım. Neredesin?

Rakibin kaleye daha yakın. Sen karşı kaleye daha yakınsın.

Bu nasıl bir anlayış.

Bir defans adamı bunu yaparsa büyük takımda nasıl oynar? Bir düşünün.

Pozisyona bir daha bakın.