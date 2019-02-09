Spor yazarları Kayserispor - Fenerbahçe maçını yazdı
Spor yazarları, Süper Lig'in 21. haftasında oynanan ve Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle biten Fenerbahçe maçında hakem Alper Ulusoy'un maça damga vuran tartışmalı kararlarını yorumladı.
9 Şubat 2019 Cumartesi, 07:30:33
Güncelleme: 08:34:39
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Erman Toroğlu: Seri sonu satış Düşme mücadelesi yapan iki takım. Fenerbahçe ve Kayserispor. Artık bu saatten sonra küçükmüş büyükmüş hepsi hikaye. Tabelaya ve puan cetveline bakacaksın. Fenerbahçe'nin basın gücü var. Seyirci gücü var. Tamam iyi güzel de maça çıkarken dediler ki: Fenerbahçe bir seri yakalayacak!.. Onlar eskidendi. O seriler bitti. Fenerbahçe seriyi yakalayım derken seri sonu satışa geldi.
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Peki seri sonu satış nasıl olur? İsmi üzerinde serileri bitmiştir veya defolu mallar vardır. Onları ucuz ucuz satarsınız. Bu satmanın bin tane şekli vardır ve manası. Her şey parayla satılmaz. Öyle bir yerde satarsın ki bunun parayla pulla değeri olmaz.
Mesela dün akşam Soldado'nun yaptığı. Bir futbolcu atılır, kabulüm. Pozisyon icabı atılır, takım için atılır. Hiç kabul etmem ama sinirlenir atılır. Ona bile varım. Ama bir futbolcu küfür ederek atılmaz. Bunun adı takımı açısından satıştır. O futbolcu artık o takımda olmamalı.
Bakın ne kadar net şeyler söylüyorum. Çünkü takımını seven bir adam bu dangalaklığı yapmaz. Şimdi gelelim Kayseri'nin attığı skoru tayin eden gole. Serdar Aziz bir büyük takımdan bir başka büyük takıma geldi. Beyanatlar verildi her şey güzel. Eeee... Yandan orta geliyor. Ceza alanı içi. Senin rakibinle kalenin arasında olman lazım. Neredesin? Rakibin kaleye daha yakın. Sen karşı kaleye daha yakınsın. Bu nasıl bir anlayış. Bir defans adamı bunu yaparsa büyük takımda nasıl oynar? Bir düşünün. Pozisyona bir daha bakın.
Gelelim doksan dakikaya. Maçın tamamının oyununa ve topuna hakim takım Kayserispor. Fenerbahçe arada bir şöyle çıktı o da Lafontain'den masallar. Bu maça çıkarken 22 puanlı Kayserispor, 23 puanlı Fenerbahçe'ye göre çok daha iyi oynadı ve 23 puanlı Fenerbahçe'yi geçerek 25 puana ulaştı.