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Fenerbahçe'den açıklama geldi! Perotti'nin sahalara dönüş tarihi...
Son olarak deplasmanda Göztepe'yi 3-2'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe'miz ligin 6'ncı haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde zorlu karşılaşma öncesinde çalışmalarını sürdürdü. Öte yandan Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada sakatlığı süren ve sahalara dönüş tarihi merak edilen Diego Perotti'nin son durumuyla ilgili bilgi verildi. İşte o açıklama ve antrenmandan kareler...
22 Ekim 2020 Perşembe 16:00
Fenerbahçe'den açıklama geldi! Perotti'nin sahalara dönüş tarihi...