Galeri Fenerbahçe Dimitris Pelkas'tan Ozan Tufan açıklaması! "Golden sonra ona koştum"

Dimitris Pelkas'tan Ozan Tufan açıklaması! "Golden sonra ona koştum"

Fenerbahçe'nin transferin son gününde Yunanistan'ın PAOK takımından kadrosuna kattığı Dimitris Pelkas, çıktığı ilk maçta Göztepe'ye attığı golle kendisini beğendirmeyi başarmıştı. Başarılı futbolcu saha içerisinde Ozan Tufan ile diyaloğa girerken, yaşananları anlattı. İşte o sözler...

Dimitris Pelkas'tan Ozan Tufan açıklaması! "Golden sonra ona koştum"

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