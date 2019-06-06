Fenerbahçe'den 4 transfer!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 6.sırada bitiren Fenerbahçe transferde gaza bastı. Bütün mevkilere transfer yapmayı düşünen sarı-lacivertlilerde Sportif direktör Damien Comolli birçok oyuncu ile transfer görüşmesi gerçekleştirirken ilk etapta 4 oyuncuda karar kılındı. Birden fazla isimle yollarını ayıran Kanarya'da taraftarlar, Fenerbahçe hangi mevkilere transfer yapacak? sorusunun yanıtını merak ediyor ve araştırıyor. İşte transfer harekatının detayları...
6 Haziran 2019 Perşembe 08:17
Güncelleme: 06.06.2019 08:17
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'de dev bir transfer harekatı başlıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Birçok oyuncu ile yollarını ayırma kararı alan sarı-lacivertliler bütün mevkilere oyuncu bakıyor.
Teknik direktör Ersun Yanal ile birlikte sportif direktör Damien Comolli transfer çalışmalarını birlikte yürütüyor.
Fransız futbol adamı birçok oyuncu ile temas halindeyken ilk olarak 4 isimde karar kılındı.
İşte transfer harekatının detayları...
2 GOLCÜ RADARDA
Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli'nin RMC Sport'a yaptığı açıklamalar transfer listesiyle ilgili de ipuçları verdi.