Fenerbahçe'den 4 transfer!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 6.sırada bitiren Fenerbahçe transferde gaza bastı. Bütün mevkilere transfer yapmayı düşünen sarı-lacivertlilerde Sportif direktör Damien Comolli birçok oyuncu ile transfer görüşmesi gerçekleştirirken ilk etapta 4 oyuncuda karar kılındı. Birden fazla isimle yollarını ayıran Kanarya'da taraftarlar, Fenerbahçe hangi mevkilere transfer yapacak? sorusunun yanıtını merak ediyor ve araştırıyor. İşte transfer harekatının detayları...

6 Haziran 2019 Perşembe 08:17 Güncelleme: 06.06.2019 08:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





