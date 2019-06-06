Fenerbahçe Ben Arfa'yı böyle duyuracak!

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de Ben Arfa heyecanı yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin Fransız sportif direktörü Damien Comolli, transfer ile ilgili açıklamalarında Ben Arfa'yı uzun zamandır takip ettiğini ve beğendiyi bir oyuncu olduğunu söylemişti. İşte Fenerbahçe'nin Ben Arfa planı...
6 Haziran 2019 Perşembe 08:16
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Fenerbahçe'de ana gündem maddesi Hatem Ben Arfa...
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Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam ederken takımı hücumda ayağa kaldıracak bir ismi kadrosuna katmak istiyordu.
Damien Comolli, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler ile ilgili önemli açıklamalar yapmıştı.
Fransız sportif direktör, Hatem Ben Arfa için 14 yaşından beri tanıyorum ve çok beğendiğim bir oyuncu açıklamasını yapmıştı.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın da yeteneklerinden faydalanmak istediği yıldız isim ile ilgili transfer planı belirlendi.