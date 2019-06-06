Fenerbahçe Ben Arfa'yı böyle duyuracak! - Fotomaç
06 Haziran 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe Ben Arfa'yı böyle duyuracak!

Fenerbahçe Ben Arfa'yı böyle duyuracak!

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de Ben Arfa heyecanı yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin Fransız sportif direktörü Damien Comolli, transfer ile ilgili açıklamalarında Ben Arfa'yı uzun zamandır takip ettiğini ve beğendiyi bir oyuncu olduğunu söylemişti. İşte Fenerbahçe'nin Ben Arfa planı...
6 Haziran 2019 Perşembe 08:16
Fenerbahçe Ben Arfa'yı böyle duyuracak!

Fenerbahçe'de ana gündem maddesi Hatem Ben Arfa...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe Ben Arfa'yı böyle duyuracak!

Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam ederken takımı hücumda ayağa kaldıracak bir ismi kadrosuna katmak istiyordu.

Fenerbahçe Ben Arfa'yı böyle duyuracak!

Damien Comolli, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler ile ilgili önemli açıklamalar yapmıştı.

Fenerbahçe Ben Arfa'yı böyle duyuracak!

Fransız sportif direktör, Hatem Ben Arfa için 14 yaşından beri tanıyorum ve çok beğendiğim bir oyuncu açıklamasını yapmıştı.

Fenerbahçe Ben Arfa'yı böyle duyuracak!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın da yeteneklerinden faydalanmak istediği yıldız isim ile ilgili transfer planı belirlendi.

İşte Fenerbahçe'nin Ben Arfa planı...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN