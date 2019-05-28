Fenerbahçe'den 4 transfer!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 6.sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesine göre hareket eden sarı-lacivertli kurmaylar elini çabuk tutmak istiyor. Buna göre kadroda büyük bir değişimin yaşanacağı sarı-lacivertliler tam 4 futbolcunun peşine düştü.

28 Mayıs 2019 Salı 07:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





