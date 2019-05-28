Fenerbahçe'den 4 transfer! - Fotomaç
28 Mayıs 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'den 4 transfer!

Fenerbahçe'den 4 transfer!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 6.sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesine göre hareket eden sarı-lacivertli kurmaylar elini çabuk tutmak istiyor. Buna göre kadroda büyük bir değişimin yaşanacağı sarı-lacivertliler tam 4 futbolcunun peşine düştü.
28 Mayıs 2019 Salı 07:51
Fenerbahçe'den 4 transfer!

Fenerbahçe önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'den 4 transfer!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın alternatifli bir transfer listesi hazırladığı ve yönetimin buna göre hareket ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe'den 4 transfer!

Listenin ilk sırasındaki isimlerle teker teker görüşecek olan Fenerbahçe'de tek hedef geçmiş sezonun yaralarını sarmak.

Fenerbahçe'den 4 transfer!

Takımdan Valbuna'nın resmen ayrıldığı ve Roman Neustadter'in de sosyal medyadan takıma veda etmesinin üzerine harekete geçen sarı-lacivertiler tam manasıyla bir transfer harekatına girişicek.

Fenerbahçe'den 4 transfer!

Transferleri sezon öncesi kampına yetiştirilmesi talimatı veren teknik direktör Ersun Yanal, yönetimden istediği oyuncuların bir an önce kadroya katılmasını bekliyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN