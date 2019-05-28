Fenerbahçe'den 4 transfer!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 6.sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesine göre hareket eden sarı-lacivertli kurmaylar elini çabuk tutmak istiyor. Buna göre kadroda büyük bir değişimin yaşanacağı sarı-lacivertliler tam 4 futbolcunun peşine düştü.
28 Mayıs 2019 Salı 07:51
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Fenerbahçe önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
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Teknik direktör Ersun Yanal'ın alternatifli bir transfer listesi hazırladığı ve yönetimin buna göre hareket ettiği öğrenildi.
Listenin ilk sırasındaki isimlerle teker teker görüşecek olan Fenerbahçe'de tek hedef geçmiş sezonun yaralarını sarmak.
Takımdan Valbuna'nın resmen ayrıldığı ve Roman Neustadter'in de sosyal medyadan takıma veda etmesinin üzerine harekete geçen sarı-lacivertiler tam manasıyla bir transfer harekatına girişicek.
Transferleri sezon öncesi kampına yetiştirilmesi talimatı veren teknik direktör Ersun Yanal, yönetimden istediği oyuncuların bir an önce kadroya katılmasını bekliyor.