Fenerbahçe'den 2 transfer! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'den 2 transfer!

Fenerbahçe'nin transfer operasyonu devam ediyor. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonu taraftara unutturmak için harekete geçti. Takımdaki birçok oyuncu ile yollarını ayıran Fenerbahçeli kurmaylar yepyeni bir kadro ile yeni sezona merhaba diyecek. Bu bağlamda transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler 2 transferi daha bitirme noktasına getirdi. İşte transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
10 Temmuz 2019 Çarşamba 07:49 Güncelleme: 10.07.2019 07:49
Fenerbahçe'den 2 transfer!

Fenerbahçe transferde durmuyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'den 2 transfer!

Sarı-lacivertliler mutlak şampiyonluk parolası ile başlayacağı sezonun temellerini atıyor.

Fenerbahçe'den 2 transfer!

Birçok oyuncu ile temasta olan Kanarya, çifte bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

İşte transferin detayları...

Fenerbahçe'den 2 transfer!

İLK HEDEF DENİZ TÜRÜÇ
Vedat Muriç'i Galatasaray'ın elinden kapan Kanarya, ezeli rakibiyle girdiği Deniz Türüç yarışını da kazanmak üzere.

Fenerbahçe'den 2 transfer!

Değişmesi planlanan yabancı sınırına karşı kaliteli yerli oyuncu arayışına giren sarı-lacivertliler milli futbolcuyu gözüne kestirdi.

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