Fenerbahçe'den 2 transfer!

Fenerbahçe'nin transfer operasyonu devam ediyor. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonu taraftara unutturmak için harekete geçti. Takımdaki birçok oyuncu ile yollarını ayıran Fenerbahçeli kurmaylar yepyeni bir kadro ile yeni sezona merhaba diyecek. Bu bağlamda transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler 2 transferi daha bitirme noktasına getirdi. İşte transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

10 Temmuz 2019 Çarşamba 07:49 Güncelleme: 10.07.2019 07:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





