Fenerbahçe'den 2 transfer!

Fenerbahçe'nin transfer operasyonu devam ediyor. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonu taraftara unutturmak için harekete geçti. Takımdaki birçok oyuncu ile yollarını ayıran Fenerbahçeli kurmaylar yepyeni bir kadro ile yeni sezona merhaba diyecek. Bu bağlamda transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler 2 transferi daha bitirme noktasına getirdi. İşte transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
10 Temmuz 2019 Çarşamba 07:49
Güncelleme: 10.07.2019 07:49
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Fenerbahçe transferde durmuyor...
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Sarı-lacivertliler mutlak şampiyonluk parolası ile başlayacağı sezonun temellerini atıyor.
Birçok oyuncu ile temasta olan Kanarya, çifte bombayı patlatmaya hazırlanıyor.
İşte transferin detayları...
İLK HEDEF DENİZ TÜRÜÇ Vedat Muriç'i Galatasaray'ın elinden kapan Kanarya, ezeli rakibiyle girdiği Deniz Türüç yarışını da kazanmak üzere.
Değişmesi planlanan yabancı sınırına karşı kaliteli yerli oyuncu arayışına giren sarı-lacivertliler milli futbolcuyu gözüne kestirdi.