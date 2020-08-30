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Fenerbahçe'de yeni transfer Enner Valencia antrenmanda! İşte idmandan görüntüler
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 30 yaşındaki Ekvadorlu kanat oyuncusu Enner Valencia, Can Bartu Tesisleri'nde takımla birlikte ilk antrenmanını gerçekleştirdi. İşte idmandan görünler...
30 Ağustos 2020 Pazar 22:17
Güncelleme: 30.08.2020 22:17
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
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Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Enner Valencia da takımla birlikte ilk idmanına çıktı.
Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sahada toplanan teknik heyet ve oyuncular, Türk bayrağı ile objektiflere poz verdi.
Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 17.30'da ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.
Ardından iki gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma pas çalışmaları yaptı. Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.