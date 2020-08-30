Fenerbahçe'de yeni transfer Enner Valencia antrenmanda! İşte idmandan görüntüler - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Ağustos 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'de yeni transfer Enner Valencia antrenmanda! İşte idmandan görüntüler

Fenerbahçe'de yeni transfer Enner Valencia antrenmanda! İşte idmandan görüntüler

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 30 yaşındaki Ekvadorlu kanat oyuncusu Enner Valencia, Can Bartu Tesisleri'nde takımla birlikte ilk antrenmanını gerçekleştirdi. İşte idmandan görünler...

30 Ağustos 2020 Pazar 22:17 Güncelleme: 30.08.2020 22:17
Fenerbahçe'de yeni transfer Enner Valencia antrenmanda! İşte idmandan görüntüler

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de yeni transfer Enner Valencia antrenmanda! İşte idmandan görüntüler

Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Enner Valencia da takımla birlikte ilk idmanına çıktı.

Fenerbahçe'de yeni transfer Enner Valencia antrenmanda! İşte idmandan görüntüler

Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sahada toplanan teknik heyet ve oyuncular, Türk bayrağı ile objektiflere poz verdi.

Fenerbahçe'de yeni transfer Enner Valencia antrenmanda! İşte idmandan görüntüler

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 17.30'da ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Fenerbahçe'de yeni transfer Enner Valencia antrenmanda! İşte idmandan görüntüler

Ardından iki gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma pas çalışmaları yaptı. Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA