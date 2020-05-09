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Fenerbahçe'de yeni taarruz başlıyor! Nenad Bjelica...

Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör gelişmesi... Son olarak Ersun Yanal ile çalışan ve ardından Zeki Murat Göle'nin sezonun sonuna kadar takımı çalıştıracağını açıklayan sarı lacivertliler, yen hoca konusunda Nenad Bjelica ismi üzerinde durmuştu. Kısa süre önce Hırvat çalıştırıcı ile müzakerelerine başlayan Fenerbahçe'de, 2. operasyonun geleceği belirtildi. İşte detaylar...

9 Mayıs 2020 Cumartesi 10:26 Güncelleme: 09.05.2020 10:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





