Fenerbahçe'de yeni taarruz başlıyor! Nenad Bjelica... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe'de yeni taarruz başlıyor! Nenad Bjelica...

Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör gelişmesi... Son olarak Ersun Yanal ile çalışan ve ardından Zeki Murat Göle'nin sezonun sonuna kadar takımı çalıştıracağını açıklayan sarı lacivertliler, yen hoca konusunda Nenad Bjelica ismi üzerinde durmuştu. Kısa süre önce Hırvat çalıştırıcı ile müzakerelerine başlayan Fenerbahçe'de, 2. operasyonun geleceği belirtildi. İşte detaylar...
9 Mayıs 2020 Cumartesi 10:26 Güncelleme: 09.05.2020 10:32
Fenerbahçe'de yeni taarruz başlıyor! Nenad Bjelica...

Ekonomik açıdan zor bir dönemden geçmekte olan Fenerbahçe, teknik direktör problemini de mali şartlar sebebiyle henüz çözebilmiş değil.

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Fenerbahçe'de yeni taarruz başlıyor! Nenad Bjelica...

Çok sayıda adayla görüştükten sonra Nenad Bjelica ile yakınlaşan sarı-lacivertliler, prensipte anlaştıkları Hırvat teknik adamı henüz imzaya ikna edebilmiş değil.

Fenerbahçe'de yeni taarruz başlıyor! Nenad Bjelica...

Dinamo Zagreb'le yollarını ayırdıktan sonra hedefini beş büyük lig olarak belirleyen 48 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin yoğun ilgisine duyarsız kalamamıştı.

Fenerbahçe'de yeni taarruz başlıyor! Nenad Bjelica...

Taraflar, hedefler açısından birbirleriyle uyuşmuş ancak iş sözleşme şartlarına gelince imza askıda kalmıştı.

Fenerbahçe'de yeni taarruz başlıyor! Nenad Bjelica...

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerin 1,5 milyon avro yıllık ücretini makul karşılayan Bjelica, sözleşme süresinin bir artı üç sene olmasını kabul etmedi.

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