Fenerbahçede Volkan Demirel affedildi

Fenerbahçe Spor Kulübü, Volkan Demirel'in affedildiğini resmi siteden yaptığı açıklamayla duyurdu.
3 Ocak 2019 Perşembe, 14:21:22
Güncelleme: 14:25:41
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Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu, bir süredir kadro dışı olan kaleci Volkan Demirel'i affetti.
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Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Bir süre önce kadro dışı kalan futbolcumuz Volkan Demirel, bugün Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerimizde bir toplantı gerçekleştirerek, geçmişte yaşananlarla ilgili duyduğu üzüntüyü dile getirmiştir."
"Yönetim Kurulumuz, bu toplantının ardından Volkan Demirel'in durumunu tekrar değerlendirerek..."
"...kadro dışı kararının kaldırılmasına ve Volkan'ın takımımızın sezonun ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği Antalya kampı kadrosuna dâhil edilmesine karar vermiştir.