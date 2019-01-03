Fenerbahçede Volkan Demirel affedildi - Galeri - Fotomaç
03 Ocak 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'de Volkan Demirel affedildi

Fenerbahçe Spor Kulübü, Volkan Demirel'in affedildiğini resmi siteden yaptığı açıklamayla duyurdu.
3 Ocak 2019 Perşembe, 14:21:22 Güncelleme: 14:25:41
Fenerbahçede Volkan Demirel affedildi

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu, bir süredir kadro dışı olan kaleci Volkan Demirel'i affetti.

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Fenerbahçede Volkan Demirel affedildi

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;

Fenerbahçede Volkan Demirel affedildi

"Bir süre önce kadro dışı kalan futbolcumuz Volkan Demirel, bugün Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerimizde bir toplantı gerçekleştirerek, geçmişte yaşananlarla ilgili duyduğu üzüntüyü dile getirmiştir."

Fenerbahçede Volkan Demirel affedildi

"Yönetim Kurulumuz, bu toplantının ardından Volkan Demirel'in durumunu tekrar değerlendirerek..."

Fenerbahçede Volkan Demirel affedildi

"...kadro dışı kararının kaldırılmasına ve Volkan'ın takımımızın sezonun ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği Antalya kampı kadrosuna dâhil edilmesine karar vermiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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