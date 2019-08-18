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Fenerbahçe'de veda ve kapanan tarihi dönem! Volkan Demirel... Son dakika haberleri
Karar geldi ve bir devir bitti... Fenerbahçe'de 17 sezondur forma giyen ve uzun yıllardır kaptanlık yapan kaleci Volkan Demirel'in hikâyesinde sona gelindi. Volkan Demirel, yönetimin gelen teklifi reddedince anlaşma sağlanamadı. Sarı-lacivertlilerde 17 sezonluk dönemin sonu gelmiş oldu. İşte veda mesajı detayı ve Comolli'nin Volkan kararı ile bir dönemin kapandığı o gelişme...
18 Ağustos 2019 Pazar 10:24
Güncelleme: 18.08.2019 10:27
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17 sezondur forma giydiği sarı lacivertli kulüpte 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 3 TFF Süper Kupa kazanan Volkan Demirel, yeni sezonda takımda olmayacak.
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"Kaleciliği bırak, teknik heyette görev al" teklifini geri çeviren 37 yaşındaki file bekçisi bir sezon daha oynamakta ısrar edince anlaşma sağlanamadı.
2018-2019 sezonuyla birlikte sözleşmesi de biten 37 yaşındaki tecrübeli file bekçisiyle takımın kampları öncesinde herhangi bir görüşme gerçekleştirilmedi.
Sarı lacivertlilerle ne Samandıra'da ne de kamplarda hiçbir çalışmada bulunmayan Volkan, kendisiyle diyalog kurulana dek ailesiyle tatildeydi.
Başarılı kaleci, Fenerbahçe'de bir sezon daha oynayıp camiaya şampiyonluk yaşayarak veda etmek istediğini yakın çevresine, teknik heyete ve yönetime tebliğ etti.