Fenerbahçe'de transferi Tolga Ciğerci duyurdu! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Temmuz 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'de transferi Tolga Ciğerci duyurdu!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'dan bedelsiz olarak transfer edilen ve sakatlığından dolayı hiç süre alamayan Tolga Ciğerci rüzgarı esiyor. Yeni sezona oldukça iyi bir şekilde hazırlanan Ciğerci, oynadığı hazırlık karşılaşmalarında da performansıyla alkış topladı. Tolga geçen sezon ve bu sezon kampta yaşananları değerlendirirken, taraftara transfer müjdesini de kendi verdi...

25 Temmuz 2019 Perşembe 10:45 Güncelleme: 25.07.2019 10:45
Fenerbahçe'de transferi Tolga Ciğerci duyurdu!

Bir yılı aşkın süren sakatlığı sebebiyle futboldan uzak kalan Tolga Ciğerci eski günlerine dönmeye çalışıyor.

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Fenerbahçe'de transferi Tolga Ciğerci duyurdu!

Geçtiğimiz sezon sakatlığına rağmen transfer edilen ve sakatlıkla ilgili tüm masrafları Fenerbahçe tarafından karşılanan tecrübeli futbolcu bu durumdan dolayı sarı-lacivertli camiaya ve kulübe kendini borçlu hissediyor.

Fenerbahçe'de transferi Tolga Ciğerci duyurdu!

Artık futbola dönen ve zamanla ideal formuna ulaşmaya çalışacak olan Tolga'dan Teknik Direktör Ersun Yanal çok umutlu.

Fenerbahçe'de transferi Tolga Ciğerci duyurdu!

Yanal, Tolga'nın orta sahadaki direnci sebebiyle bu tip bir oyuncunun öneminden bahsediyor.

Fenerbahçe'de transferi Tolga Ciğerci duyurdu!

Tolga Ciğerci, hem geride kalan sakatlığı, hem de zor günleri ve geleceği hakkında Milliyet'e özel açıklamalarda bulundu.
İşte Tolga'nın açıklamaları...

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