Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'dan bedelsiz olarak transfer edilen ve sakatlığından dolayı hiç süre alamayan Tolga Ciğerci rüzgarı esiyor. Yeni sezona oldukça iyi bir şekilde hazırlanan Ciğerci, oynadığı hazırlık karşılaşmalarında da performansıyla alkış topladı. Tolga geçen sezon ve bu sezon kampta yaşananları değerlendirirken, taraftara transfer müjdesini de kendi verdi...
25 Temmuz 2019 Perşembe 10:45
Güncelleme: 25.07.2019 10:45
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Bir yılı aşkın süren sakatlığı sebebiyle futboldan uzak kalan Tolga Ciğerci eski günlerine dönmeye çalışıyor.
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Geçtiğimiz sezon sakatlığına rağmen transfer edilen ve sakatlıkla ilgili tüm masrafları Fenerbahçe tarafından karşılanan tecrübeli futbolcu bu durumdan dolayı sarı-lacivertli camiaya ve kulübe kendini borçlu hissediyor.
Artık futbola dönen ve zamanla ideal formuna ulaşmaya çalışacak olan Tolga'dan Teknik Direktör Ersun Yanal çok umutlu.
Yanal, Tolga'nın orta sahadaki direnci sebebiyle bu tip bir oyuncunun öneminden bahsediyor.
Tolga Ciğerci, hem geride kalan sakatlığı, hem de zor günleri ve geleceği hakkında Milliyet'e özel açıklamalarda bulundu. İşte Tolga'nın açıklamaları...