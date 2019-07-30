Fenerbahçe'de transfer atışması!

Spor Toto Süper Lig'de transfer döneminin açılmasıyla transfer bombalarını tek tek patlatan Fenerbahçe'de transfer atışması yaşanıyor. Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını devam ettiren sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal bazı transferlerşn yetişmemesi üzerine memnuniyetsizliğini dile getirmişti. Bu durum Kanarya'da atışmalara neden oldu. İşte detaylar...

30 Temmuz 2019 Salı 09:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





