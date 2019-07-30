Spor Toto Süper Lig'de transfer döneminin açılmasıyla transfer bombalarını tek tek patlatan Fenerbahçe'de transfer atışması yaşanıyor. Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını devam ettiren sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal bazı transferlerşn yetişmemesi üzerine memnuniyetsizliğini dile getirmişti. Bu durum Kanarya'da atışmalara neden oldu. İşte detaylar...
30 Temmuz 2019 Salı 09:15
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Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.
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Transfer döneminin başında kadrosuna birçok yıldız ismi katan Kanarya'da yapılmayan transferler tartışmalara neden oldu.
Kadronun eksikliğinden yakınan Teknik Direktör Ersun Yanal, memnuniyetsizliğini dile getirdi.
Başkan Ali Koç'un bu duruma tepkisi beklenmedik oldu ve atışma başladı. İşte detaylar...
Yanal, takviyelerin Audi Cup'a yetişmesini bekliyordu, Başkan Koç'tan, "Bahane yok" söylemi geldi, sakatlıklar da gerilimin tuzu biberi oldu. Başkan, 10-15 günde transferi bitirmek için düğmeye bastı.