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Son dakika Fenerbahçe haberi: Yönetim yüz yüze görüşecek! Yıldız isim Kanarya'ya
Fenerbahçe'de transfer operasyonu start alıyor. Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı. Fenerbahçe yönetimi Ersun Yanal'ın 1 numaralı transfer hedefi olan yıldız isimle yüz yüze görüşecek ve transferi bitirip oyuncuyu İstanbul'a getirecek. İşte dev transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
30 Temmuz 2019 Salı 07:23
Güncelleme: 30.07.2019 07:23
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Sarı-lacivertli kulüpte gözler bir kez daha transfere çevrildi.
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Fenerbahçe transfer çalışmaları kapsamında yeni bir operasyona başlıyor.
Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcayan sarı-lacivertlilerde transfer operasyonuna Ali Koç da dahil oldu.
Fenerbahçe Başkanı yaptığı açıklamasında, ''Yeni gelen oyuncular ile kadromuz daha da güçlenecek önümüzdeki sezon bu takım şampiyon olacak'' ifadelerini kullanmıştı.
Bu yüzden işi sağlama alan Fenerbahçe yönetimi Ersun Yanal'ın ısrarla istediği yıldız futbolcu için harekete geçti.