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Fenerbahçe'de sürpriz transfer! Muriqi'nin yerine birçok isim gündeme geldi ama...
Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, sezon başında 3.5 milyon euro bedelle Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriqi'yi İtalya Serie A ekibi Lazio'ya satarken, yerine gelecek isimleri hemen hemen belirledi. Listede birçok forvet adayı bulunsa da sarı lacivertlilerin asıl gözdesinin kim olduğu ve istediği asıl golcü adayı belli oldu! İşte yaşanan son gelişmeler...
25 Ağustos 2020 Salı 14:38
Güncelleme: 25.08.2020 15:25
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Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kadrosunu yenilemek ve tecrübeli isimleri takıma dahil etmek için yoğun mesai harcıyor.
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Sarı lacivertliler operasyona Caner, Novak, Gökhan, Mert Hakan Yandaş isimleriyle başlarken, Thiam ve Sinan Gümüş gibi yıldızlarla şova devam etmişti.
Sportif Direktör Emre Belözoğlu komutasında ve Erol Bulut'un tercihleri doğrultusunda ilerleyen Kanarya, forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarına başladı bile.
Vedat Muriqi'yi hatrı sayılır bir rakamla Lazio'ya satan sarı lacivertlilerin, özenle takip ettiği birçok isimle görüştüğü ifade edildi.
Bu bağlamda Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü golcülere kancayı attığı aktarıldı.