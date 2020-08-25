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Fenerbahçe'de sürpriz transfer! Muriqi'nin yerine birçok isim gündeme geldi ama...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, sezon başında 3.5 milyon euro bedelle Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriqi'yi İtalya Serie A ekibi Lazio'ya satarken, yerine gelecek isimleri hemen hemen belirledi. Listede birçok forvet adayı bulunsa da sarı lacivertlilerin asıl gözdesinin kim olduğu ve istediği asıl golcü adayı belli oldu! İşte yaşanan son gelişmeler...

25 Ağustos 2020 Salı 14:38 Güncelleme: 25.08.2020 15:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





