Fenerbahçe'de son dakika şoku! Yıldız futbolcu...

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacağı rakibini devirip şampiyonluk yolunda avantajın sahibi olmak istiyor. Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'ye sakat futbolcularından iyi haber gelmiş ve takımlara çalışmalara başlanmıştı. Ancak son idmanda yaşanan olay Ersun Yanal'ın bütün planlarını bozdu.

25 Eylül 2019 Çarşamba 19:05 Güncelleme: 25.09.2019 19:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





