Fenerbahçe'de son dakika şoku! Yıldız futbolcu...

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacağı rakibini devirip şampiyonluk yolunda avantajın sahibi olmak istiyor. Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'ye sakat futbolcularından iyi haber gelmiş ve takımlara çalışmalara başlanmıştı. Ancak son idmanda yaşanan olay Ersun Yanal'ın bütün planlarını bozdu.
25 Eylül 2019 Çarşamba 19:05
Güncelleme: 25.09.2019 19:05
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Fenerbahçe'de kritik Galatasaray derbisi öncesi istenmeyen bir gelişme yaşandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertliler Cumartesi günü dev derbi maçında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Tüm Türkiye'nin gözlerinin çevrileceği derbi maçının hazırlıklarına Fenerbahçe tam gaz devam ediyor.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk çalışmaları ile başladı.