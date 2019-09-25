Fenerbahçe'nin Nijmegen'den 1.4 milyon euro karşılığında transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu için bonservisi için Hollanda ekibine paranın tamamnını ödemediği ortaya çıkmıştı. Hollanda basını, konuyla ilgili yaşanan krizin büyüdüğünü duyurdu. İşte son dakika Fenerbahçe haberinin ayrıntıları... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)
25 Eylül 2019 Çarşamba 16:41
Güncelleme: 25.09.2019 16:44
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Nijmegen Kulübü'nün Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisi için gereken 1.4 milyon euroluk bedelin önemli bir kısmını Fenerbahçe'den henüz tahsil edemediği ortaya çıkmıştı.
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Konuyla ilgili olarak Hollanda ekibinin sportif direktörü Wilco van Schaik'tan bir açıklama gelmişti.
Wilco van Schaik, maçlarını oynadıkları Goffert Stadyumu'nun 244 bin euroya ulaşan kira borcunu, stadın masraflarını ödeyemediklerini ve Fenerbahçe'den ödeme alamadıklarını kaydetmişti.
Belediyeye kira borcu ödeyemediklerini de anlatan Wilco van Schaik şunları söylemişti:
"Elbette bu borcu ödemeyi planlıyoruz ancak şu anda seçkin bir borçlumuzla da uğraşıyoruz. Sorun bu."