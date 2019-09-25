Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu krizi büyüyor! UEFA... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Eylül 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu krizi büyüyor! UEFA...

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu krizi büyüyor! UEFA...

Fenerbahçe'nin Nijmegen'den 1.4 milyon euro karşılığında transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu için bonservisi için Hollanda ekibine paranın tamamnını ödemediği ortaya çıkmıştı. Hollanda basını, konuyla ilgili yaşanan krizin büyüdüğünü duyurdu. İşte son dakika Fenerbahçe haberinin ayrıntıları... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

25 Eylül 2019 Çarşamba 16:41 Güncelleme: 25.09.2019 16:44
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu krizi büyüyor! UEFA...

Nijmegen Kulübü'nün Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisi için gereken 1.4 milyon euroluk bedelin önemli bir kısmını Fenerbahçe'den henüz tahsil edemediği ortaya çıkmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu krizi büyüyor! UEFA...

Konuyla ilgili olarak Hollanda ekibinin sportif direktörü Wilco van Schaik'tan bir açıklama gelmişti.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu krizi büyüyor! UEFA...

Wilco van Schaik, maçlarını oynadıkları Goffert Stadyumu'nun 244 bin euroya ulaşan kira borcunu, stadın masraflarını ödeyemediklerini ve Fenerbahçe'den ödeme alamadıklarını kaydetmişti.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu krizi büyüyor! UEFA...

Belediyeye kira borcu ödeyemediklerini de anlatan Wilco van Schaik şunları söylemişti:

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu krizi büyüyor! UEFA...

"Elbette bu borcu ödemeyi planlıyoruz ancak şu anda seçkin bir borçlumuzla da uğraşıyoruz. Sorun bu."

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN