Süper Lig'de sezona iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe'de, gözler Galatasaray ile oynanacak derbi maçına çevrildi. Sarı-Lacivertliler'de derbi heyecanını daha önce yaşamış isimler, takımı bu maça motive etmeye çalışıyor. Fenerbahçe'de tam 8 futbolcu ilk kez derbi heyecanı yaşayacak. İşte Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi yaşananlar...
25 Eylül 2019 Çarşamba 14:21
Güncelleme: 25.09.2019 14:21
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Fenerbahçe, 28 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Galatasaray ile oynayacağı Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. hafta maçının hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı çalışmalarla devam ediyor.
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Kruse, ligde geride kalan 5 haftada 5 asist yaparak sezona iyi bir başlangıç yapan ve Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex de Souza'nın ilk sezonundaki 16 asistlik rekoruna göz dikti.
'Süper Ligin Asist Kralı' olma hedefindeki tecrübeli futbolcu Max Kruse, takım kaptanı Emre Belözoğlu'nun önerisiyle Samandıra'da 2010-11 sezonu 26. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçını izleyerek kendini ekstra motive ediyor.
Fenerbahçe, 18 Mart 2011 tarihinde Türk Telekom Arena Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 88. Dakikasında, Alex de Souza'nın kafa vuruşuyla gelen golle birlikte maçı 2-1 kazanmış ve sezonu şampiyon tamamlamıştı.
Maç sonu yaptığı değerlendirmelerde her zaman bireysel hedeflerden uzak, takım oyunu odaklı açıklamalarıyla bilinen ve lider tarzı, sahadaki kreatif oyun kurma özelliğiyle rakip savunma hattının çekindiği isimlerden biri olan Alman yıldız Kruse, takım halinde yaptıkları son çalışmalarda soğukkanlı bir şekilde 90 dakika boyunca takım uyumunun korunması ve takım halinde skor elde edilmesi konusunda tüm takım arkadaşlarını uyardı.