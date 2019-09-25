Maç sonu yaptığı değerlendirmelerde her zaman bireysel hedeflerden uzak, takım oyunu odaklı açıklamalarıyla bilinen ve lider tarzı, sahadaki kreatif oyun kurma özelliğiyle rakip savunma hattının çekindiği isimlerden biri olan Alman yıldız Kruse, takım halinde yaptıkları son çalışmalarda soğukkanlı bir şekilde 90 dakika boyunca takım uyumunun korunması ve takım halinde skor elde edilmesi konusunda tüm takım arkadaşlarını uyardı.