HaberlerGaleriErsun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray 11'i
Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray 11'i
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Son olarak sahasında ağırladığı Ankaragücü'nü mağlup ederek derbi öncesi moral depolayan sarı-lacivertliler, bir günlük aranın ardından Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı. Öte yandan derbi stratejisini oyuncularına aktaran teknik direktör Ersun Yanal'ın ilk 11'de sürpriz bir değişiklik yapacağı öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında çıkması beklenen 11'i...
25 Eylül 2019 Çarşamba 13:30
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Kanarya bir günlük iznin ardından Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idmanda tedavisi süren Garry Rodrigues haricinde tüm oyuncular yer aldı.
Sarı-lacivertlilerin, top kapma, pas ve taktik çalışmalar gerçekleştirdiği bildirildi.
Galatasaray derbisine odaklanan Fenerbahçe'de teknik heyet "stres kontrolü" ile ilgili çalışmalar yapıyor.
İki takım arasında belirgin bir güç farkı olmadığını düşünen sarı-lacivertli kurmaylar, skoru psikolojik faktörlerin belirleyeceğini düşünüyor.