Fenerbahçe'de sol beke sürpriz aday! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Aralık 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de sol beke sürpriz aday!

Devre arası transfer döneminde sol bek mevkisine takviye yapması beklenen Fenerbahçe'de, Ricardo Rodriguez üzerine yoğunlaşılmıştı. Sarı-lacivertli takıma bir sürpriz aday daha çıktı. İşte İtalyan basınında yer alan o haber...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

25 Aralık 2019 Çarşamba 13:51 Güncelleme: 25.12.2019 13:51
Fenerbahçe'de sol beke sürpriz aday!

Ligde derbi galibiyetiyle moral bulan Fenerbahçe, devre arasında yapmayı planladığı takviyelerle şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.

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Fenerbahçe'de sol beke sürpriz aday!

Ocak ayı için transfer listesini geniş tutan sarı-lacivertli takımın önceliği ise sol bek mevkisi olacak.

Fenerbahçe'de sol beke sürpriz aday!

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Milan forması giyen Ricardo Rodriguez ile temasa geçmişti.

Fenerbahçe'de sol beke sürpriz aday!

Öyle ki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini tribünden takip eden Rodriguez'in menajerinin, maç sonu sarı-lacivertli yönetimle transfer görüşmesi yaptığı ifade ediliyordu.

Fenerbahçe'de sol beke sürpriz aday!

27 yaşındaki İsviçreli futbolcuyla anlaşmaya çok yakın olan Fenerbahçe için İtalyan basınından bir başka iddia geldi. İşte detaylar...

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