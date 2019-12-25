Fenerbahçe'de sol beke sürpriz aday!

Devre arası transfer döneminde sol bek mevkisine takviye yapması beklenen Fenerbahçe'de, Ricardo Rodriguez üzerine yoğunlaşılmıştı. Sarı-lacivertli takıma bir sürpriz aday daha çıktı. İşte İtalyan basınında yer alan o haber...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
25 Aralık 2019 Çarşamba 13:51
Güncelleme: 25.12.2019 13:51
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Ligde derbi galibiyetiyle moral bulan Fenerbahçe, devre arasında yapmayı planladığı takviyelerle şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.
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Ocak ayı için transfer listesini geniş tutan sarı-lacivertli takımın önceliği ise sol bek mevkisi olacak.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Milan forması giyen RicardoRodriguez ile temasa geçmişti.
Öyle ki Fenerbahçe-Beşiktaşderbisini tribünden takip eden Rodriguez'in menajerinin, maç sonu sarı-lacivertli yönetimle transfer görüşmesi yaptığı ifade ediliyordu.
27 yaşındaki İsviçreli futbolcuyla anlaşmaya çok yakın olan Fenerbahçe için İtalyan basınından bir başka iddia geldi. İşte detaylar...