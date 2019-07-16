Fenerbahçe'de Rodrigues ve Muriç antrenmanda... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Temmuz 2019, Salı
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Fenerbahçe'de Rodrigues ve Muriç antrenmanda...

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertli takım bu sabah yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam ederken gözler yeni transferlerin üzerindeydi...

16 Temmuz 2019 Salı 13:19 Güncelleme: 16.07.2019 13:55
Fenerbahçe'de Rodrigues ve Muriç antrenmanda...

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını bu sabah Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Fenerbahçe'de Rodrigues ve Muriç antrenmanda...

Sarı-lacivertli takımda gözler yeni transferlerin üzerindeydi.

Fenerbahçe'de Rodrigues ve Muriç antrenmanda...

Geçtiğimiz günlerde takıma katılan isimlerden Garry Rodrigues ve Vedat Muriç de idmanda yer aldı.

Fenerbahçe'de Rodrigues ve Muriç antrenmanda...

Kulüpten yapılan açıklamada, milli takımlarında yer aldıkları için takıma geç katılan Hasan Ali Kaldırım, Eljif Elmas ve Miha Zach'ın da antrenmanda hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi.

Fenerbahçe'de Rodrigues ve Muriç antrenmanda...

U19 Takımı'nın oyuncularının da yer aldığı antrenman saat 10.00'da koşu, ısıma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

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