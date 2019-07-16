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Fenerbahçe'de Rodrigues ve Muriç antrenmanda...
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertli takım bu sabah yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam ederken gözler yeni transferlerin üzerindeydi...
16 Temmuz 2019 Salı 13:19
Güncelleme: 16.07.2019 13:55
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını bu sabah Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertli takımda gözler yeni transferlerin üzerindeydi.
Geçtiğimiz günlerde takıma katılan isimlerden Garry Rodrigues ve Vedat Muriç de idmanda yer aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, milli takımlarında yer aldıkları için takıma geç katılan Hasan Ali Kaldırım, Eljif Elmas ve Miha Zach'ın da antrenmanda hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi.
U19 Takımı'nın oyuncularının da yer aldığı antrenman saat 10.00'da koşu, ısıma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.