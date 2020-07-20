Fenerbahçe'de moraller bozuk! İşte idmandan kareler

Süper Lig'de son haftaya girilirken, 33. hafta mücadelesinde ezeli rakibi Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan sarı-lacivertlilerde moraller hayli bozuk. Sarı-lacivertliler son hafta mücadelesinde karşılaşacakları Rizespor için hazırlıklarını sürdürürken, oyuncuların idmandaki mutsuz ifadeleri dikkat çekti.
20 Temmuz 2020 Pazartesi 16:28
Güncelleme: 20.07.2020 16:28
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'in 33. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'a 2-0 mağlup olarak ligi 7. sırada tamamlayan Fenerbahçe, son hafta oynayacağı Rizespor maçının hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertli futbolcuların moralsiz oldukları fotoğraf karelerine yansıdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz sezon oldukça kötü günler geçiren ve ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Fenerbahçe, ligin ikinci yarısındaki performansıyla sezonu 6. sırada bitirmiş ve bu sezona şampiyonluk hedefiyle başlamıştı.
Ancak üst üste alınan başarısız sonuçların ardından son olarak dün akşam derbi mücadelede Beşiktaş'a 2-0 mağlup olarak sezonu 7. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de morallerin bozuk olması dikkatlerden kaçmadı.
Ligin son maçında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarına başlarken, sarı-lacivertli futbolcuların moralsiz olmaları fotoğraf karelerine yansıdı.
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda Beşiktaş maçına ilk 11'de başlayan futbolcular rejenerasyon idmanı yaptı.