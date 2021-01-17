Fenerbahçe'de Mesut Özil transferi sonrası flaş ayrılık! Yıldız isimle görüşmeler başladı

Sarı lacivertliler, kısa süre önce yaptığı açıklamada Osai ve Szalai transferlerinin sonlandığını duyurmuş, Szalai'yi İstanbul'a getirirken, Osai'nin devre arasında takıma katılması için QPR ile görüşmelere devam ettiğini ifade etmişti.