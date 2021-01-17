Galeri Fenerbahçe Fenerbahçe'de Mesut Özil transferi sonrası flaş ayrılık! Yıldız isimle görüşmeler başladı

Fenerbahçe'de Mesut Özil transferi sonrası flaş ayrılık! Yıldız isimle görüşmeler başladı

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, Premier Lig devi Arsenal'in dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'i kadrosuna katarak elini hayli güçlendirirken, sürpriz bir ayrılıkla karşı karşıya kalabilir. Aktarılan bilgilere göre yıldız futbolcu için 2 kulüp ikna turlarına başladı ve Fenerbahçe'nin ayrılığı engellemesi hayli zor gibi görünüyor. İşte o isim ve yaşananlar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe'de Mesut Özil transferi sonrası flaş ayrılık! Yıldız isimle görüşmeler başladı

Fenerbahçe'de Mesut Özil transferi sonrası flaş ayrılık! Yıldız isimle görüşmeler başladı

Fenerbahçe, bir yandan Süper Lig'de oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam ederken, diğer yandan da transfer için gaza basmış durumda.

Fenerbahçe'de Mesut Özil transferi sonrası flaş ayrılık! Yıldız isimle görüşmeler başladı

Sarı lacivertliler, kısa süre önce yaptığı açıklamada Osai ve Szalai transferlerinin sonlandığını duyurmuş, Szalai'yi İstanbul'a getirirken, Osai'nin devre arasında takıma katılması için QPR ile görüşmelere devam ettiğini ifade etmişti.

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Fenerbahçe'de Mesut Özil transferi sonrası flaş ayrılık! Yıldız isimle görüşmeler başladı

Bununla beraber Kanarya, uzun süren bir hayale son vererek Arsenal'in dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'i kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe'de Mesut Özil transferi sonrası flaş ayrılık! Yıldız isimle görüşmeler başladı

Fenerbahçe, Mesut Özil transferini 17 Ocak Pazar günü itibarıyla KAP'a bildirmiş ve artık yıldız futbolcunun çubuklu formayı sırtına geçirerek sahada kendisini göstermesini beklemeye başlamıştı.

Fenerbahçe'de Mesut Özil transferi sonrası flaş ayrılık! Yıldız isimle görüşmeler başladı

Bununla beraber sarı lacivertlilerde beklenmedik bir ayrılık da gerçekleşebilir...

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