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Fenerbahçe'de Mesut Özil transferi sonrası flaş ayrılık! Yıldız isimle görüşmeler başladı
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, Premier Lig devi Arsenal'in dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'i kadrosuna katarak elini hayli güçlendirirken, sürpriz bir ayrılıkla karşı karşıya kalabilir. Aktarılan bilgilere göre yıldız futbolcu için 2 kulüp ikna turlarına başladı ve Fenerbahçe'nin ayrılığı engellemesi hayli zor gibi görünüyor. İşte o isim ve yaşananlar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
17 Ocak 2021 Pazar 20:18, Güncelleme 17.01.2021 20:24
Fenerbahçe'de Mesut Özil transferi sonrası flaş ayrılık! Yıldız isimle görüşmeler başladı