Galeri Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe (FB) haberi: Mesut Özil'den flaş paylaşım! İşte forma numarası

Son dakika Fenerbahçe (FB) haberi: Mesut Özil'den flaş paylaşım! İşte forma numarası

Son dakika Fenerbahçe (FB) transfer haberi: Sarı lacivertlilerin yeni transferi Mesut Özil sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı. Yıldız oyuncu bu paylaşımında Fenerbahçe'deki yeni forma numarası yer aldı. İşte o patlaşım ve detaylar...

Son dakika Fenerbahçe (FB) haberi: Mesut Özil'den flaş paylaşım! İşte forma numarası

Son dakika Fenerbahçe FB haberi: Mesut Özil'den flaş paylaşım! İşte forma numarası

Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Fenerbahçe, transferde yılın bombasını patlattı.

Son dakika Fenerbahçe FB haberi: Mesut Özil'den flaş paylaşım! İşte forma numarası

Sarı lacivertliler, uzun uğraşların ardından yıldız oyuncu Mesut Özil'i kadrosuna kattı.

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Son dakika Fenerbahçe FB haberi: Mesut Özil'den flaş paylaşım! İşte forma numarası

Fenerbahçe'nin her konuda anlaşma sağladığı Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor.

Son dakika Fenerbahçe FB haberi: Mesut Özil'den flaş paylaşım! İşte forma numarası

32 yaşındaki oyuncunun, 00.15 sıralarında Sabiha Gökçen Havaalanı'na inmesi bekleniyor.

Son dakika Fenerbahçe FB haberi: Mesut Özil'den flaş paylaşım! İşte forma numarası

İstanbul'a gelecek olan Mesut, sosyal medyadan taraftarları heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı.

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