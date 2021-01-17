GaleriFenerbahçeSon dakika Fenerbahçe (FB) haberi: Mesut Özil'den flaş paylaşım! İşte forma numarası
Son dakika Fenerbahçe (FB) haberi: Mesut Özil'den flaş paylaşım! İşte forma numarası
Son dakika Fenerbahçe (FB) transfer haberi: Sarı lacivertlilerin yeni transferi Mesut Özil sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı. Yıldız oyuncu bu paylaşımında Fenerbahçe'deki yeni forma numarası yer aldı. İşte o patlaşım ve detaylar...
17 Ocak 2021 Pazar 17:30, Güncelleme 17.01.2021 17:41
Son dakika Fenerbahçe (FB) haberi: Mesut Özil'den flaş paylaşım! İşte forma numarası