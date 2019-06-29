Fenerbahçe'de Max Kruse'nin sözleşme detayları belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de yeni sezonda hedef şampiyonluk. Yeni bir takım kurmak için transfer çalışmalarına hız veren .sarı-lacivertlilerde transfer bombaları da bir bir patlamaya başladı. Fenerbahçe Alman golcü Max Kruse'nin takıma katıldığını duyurdu. Günlerdir beklenen transferin gerçekleşmesiyle, transferin detayları da belli oldu. İşte Max Kruse'nin Kanarya'dan alacağı ücret...

29 Haziran 2019 Cumartesi 09:06 Güncelleme: 29.06.2019 09:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





