Fenerbahçe'de Max Kruse'nin sözleşme detayları belli oldu - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Haziran 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'de Max Kruse'nin sözleşme detayları belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de yeni sezonda hedef şampiyonluk. Yeni bir takım kurmak için transfer çalışmalarına hız veren .sarı-lacivertlilerde transfer bombaları da bir bir patlamaya başladı. Fenerbahçe Alman golcü Max Kruse'nin takıma katıldığını duyurdu. Günlerdir beklenen transferin gerçekleşmesiyle, transferin detayları da belli oldu. İşte Max Kruse'nin Kanarya'dan alacağı ücret...
29 Haziran 2019 Cumartesi 09:06 Güncelleme: 29.06.2019 09:06
Fenerbahçe'de Max Kruse'nin sözleşme detayları belli oldu

Fenerbahçe ilk bombasını dün patlattı.

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Fenerbahçe'de Max Kruse'nin sözleşme detayları belli oldu

Alman forvet Max Kruse ile 3 yıllık prensip anlaşması yapıldığı açıklandı.

Fenerbahçe'de Max Kruse'nin sözleşme detayları belli oldu

Fenerbahçe dün saat 19.05'te alev emojisiyle taraftarlarına bir transfer açıklayacağının sinyalini verdi.

Fenerbahçe'de Max Kruse'nin sözleşme detayları belli oldu

Bunun üzerine taraftarlar büyük bir heyecan yaşadı.

Fenerbahçe'de Max Kruse'nin sözleşme detayları belli oldu

Bu saatlerde Galatasaray ardı ardına açıklama yapınca taraftarların heyecanı iyice arttı.

MAX KRUSE BÖYLE DUYURULDU! VİDEO İÇİN TIKLAYIN...

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