Fenerbahçe'de Max Kruse göz doldurdu - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de Max Kruse göz doldurdu
Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe, günü çift antrenmanla noktaladı. Yeni transfer Max Kruse ise antrenmanda göz doldurdu.
4 Temmuz 2019 Perşembe 20:36
Sabah saatlerinde salonda çalışan sarı lacivertli ekip, günün ikinci çalışmasını yarım saati basına açık olarak gerçekleştirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Saat 18.30'da teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalışan Fenerbahçeli futbolcular, ısınma ve koşu ile idmana başladı.
Pas çalışmaları ile devam eden antrenman 4 gruba ayrılan futbolcuların çift kale maçı ile son buldu.
Fenerbahçe'de takıma yeni katılan Max Kruse, Allahyar ve Murat Sağlam takımın çalışmalarında yer aldı.
MAX KRUSE GÖZ DOLDURDU
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Max Kruse, idmandaki performansı ile göz doldurdu.