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04 Temmuz 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'de Max Kruse göz doldurdu

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe, günü çift antrenmanla noktaladı. Yeni transfer Max Kruse ise antrenmanda göz doldurdu.

4 Temmuz 2019 Perşembe 20:36
Fenerbahçe'de Max Kruse göz doldurdu

Sabah saatlerinde salonda çalışan sarı lacivertli ekip, günün ikinci çalışmasını yarım saati basına açık olarak gerçekleştirdi.

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Fenerbahçe'de Max Kruse göz doldurdu

Saat 18.30'da teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalışan Fenerbahçeli futbolcular, ısınma ve koşu ile idmana başladı.

Fenerbahçe'de Max Kruse göz doldurdu

Pas çalışmaları ile devam eden antrenman 4 gruba ayrılan futbolcuların çift kale maçı ile son buldu.

Fenerbahçe'de Max Kruse göz doldurdu

Fenerbahçe'de takıma yeni katılan Max Kruse, Allahyar ve Murat Sağlam takımın çalışmalarında yer aldı.

Fenerbahçe'de Max Kruse göz doldurdu

MAX KRUSE GÖZ DOLDURDU

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Max Kruse, idmandaki performansı ile göz doldurdu.

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