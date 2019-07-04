Fenerbahçe Asmir Begovic transferini bitiriyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Temmuz 2019, Perşembe
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Fenerbahçe Asmir Begovic transferini bitiriyor

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de takıma en az 1 kaleci transferi yapılacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Buna göre sarı-lacivertliler, bu sezon Bournemouth forması giyen Boşnak kaleci Asmir Begovic'in transferini bitirmek üzere olduğu öğrenildi.

4 Temmuz 2019 Perşembe 20:05 Güncelleme: 04.07.2019 20:08
Fenerbahçe Asmir Begovic transferini bitiriyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi.


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Fenerbahçe Asmir Begovic transferini bitiriyor

Sarı-lacivertliler, bu sezon Harun Tekin'in geç form tutması ve Volkan Demirel'in de eski performansından uzak olması sebebiyle kalesinde çok fazla gol görmüştü.

Fenerbahçe Asmir Begovic transferini bitiriyor

Süper Lig'de 32 maçta kalesinde 43 gol gören Kanarya'da kaleci transferi zorunlu hale geldi.

Fenerbahçe Asmir Begovic transferini bitiriyor

Buna göre takıma en az 1 kaleci takviyesi planlayan Fenerbahçe sürpriz bir transfer hamlesi yaptı.

Fenerbahçe Asmir Begovic transferini bitiriyor

İşte detaylar...

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