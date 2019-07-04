Fenerbahçe Asmir Begovic transferini bitiriyor

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de takıma en az 1 kaleci transferi yapılacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Buna göre sarı-lacivertliler, bu sezon Bournemouth forması giyen Boşnak kaleci Asmir Begovic'in transferini bitirmek üzere olduğu öğrenildi.